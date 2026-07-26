Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 438 990 человек (+1 440 за сутки), 12 217 танков, 46 794 артсистем, 25 019 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 438 990 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 438 990 (+1 440) человек (уничтожены и ранены)
- танков — 12 217 (+9) шт.
- боевых бронированных машин — 25 019 (+8) шт.
- артиллерийских систем — 46 794 (+70) шт.
- РСЗО — 1 969 (+1) ед.
- средства ПВО — 1 518 (+0) шт.
- самолетов — 439 (+0) шт.
- вертолетов — 354 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы — 2 031 (+8) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 428 286 (+1 450) шт.
- крылатые ракеты — 4 944 (+1) шт.
- корабли / катера — 34 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 125 811 (+453) шт.
- специальная техника — 4 465 (+3) ед.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
А я гадав, чому рашисти знову, так точно по нам бити почали.
З цім щось треба робити...