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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 438 990 человек (+1 440 за сутки), 12 217 танков, 46 794 артсистем, 25 019 ББМ. ИНФОГРАФИКА

В Зимбабве заявили о гибели 15 граждан, завербованных Россией для войны в Украине

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 438 990 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 438 990 (+1 440) человек (уничтожены и ранены)
  • танков — 12 217 (+9) шт.
  • боевых бронированных машин — 25 019 (+8) шт.
  • артиллерийских систем — 46 794 (+70) шт.
  • РСЗО — 1 969 (+1) ед.
  • средства ПВО — 1 518 (+0) шт.
  • самолетов — 439 (+0) шт.
  • вертолетов — 354 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы — 2 031 (+8) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 428 286 (+1 450) шт.
  • крылатые ракеты — 4 944 (+1) шт.
  • корабли / катера — 34 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 125 811 (+453) шт.
  • специальная техника — 4 465 (+3) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (23798) Генштаб ВС (8503) ликвидация (4492) уничтожение (10394)
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Топ комментарии
+8
Чомусь вказівка ховати танки перестала бути суровим наказом... Навіть якщо не рахувати 22 липня, то "врожай" за останні 3 доби - то є рекордний показник довше ніж за рік. Чого б це?
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.07.2026 07:59 Ответить
+7
"СБУ затримала агента, який активував для росіян понад 1000 систем Starlink"
А я гадав, чому рашисти знову, так точно по нам бити почали.
З цім щось треба робити...
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26.07.2026 07:49 Ответить
+4
я так понял что летняя болотная кампания перешла в активную фазу, судячи по броне и мясу...
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26.07.2026 08:30 Ответить

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