Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 438 990 человек (+1 440 за сутки), 12 217 танков, 46 794 артсистем, 25 019 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 438 990 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 438 990 (+1 440) человек (уничтожены и ранены)

танков — 12 217 (+9) шт.

боевых бронированных машин — 25 019 (+8) шт.

артиллерийских систем — 46 794 (+70) шт.

РСЗО — 1 969 (+1) ед.

средства ПВО — 1 518 (+0) шт.

самолетов — 439 (+0) шт.

вертолетов — 354 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы — 2 031 (+8) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 428 286 (+1 450) шт.

крылатые ракеты — 4 944 (+1) шт.

корабли / катера — 34 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 125 811 (+453) шт.

специальная техника — 4 465 (+3) ед.

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"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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