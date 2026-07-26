Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 438 990 осіб (+1 440 за добу), 12 217 танків, 46 794 артсистем, 25 019 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 438 990 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 438 990 (+1 440) осіб (ліквідовано та поранено)

танків - 12 217 (+9) од.

бойових броньованих машин - 25 019 (+8) од.

артилерійських систем - 46 794 (+70) од.

РСЗВ - 1 969 (+1) од.

засоби ППО - 1 518 (+0) од.

літаків - 439 (+0) од.

гелікоптерів - 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси - 2 031 (+8) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 428 286 (+1 450) од.

крилаті ракети - 4 944 (+1) од.

кораблі / катери - 34 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 125 811 (+453) од.

спеціальна техніка - 4 465 (+3) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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