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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 438 990 осіб (+1 440 за добу), 12 217 танків, 46 794 артсистем, 25 019 ББМ. ІНФОГРАФІКА

У Зімбабве заявили про загибель 15 громадян, завербованих Росією для війни в Україні

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 438 990 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 438 990 (+1 440) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків - 12 217 (+9) од.
  • бойових броньованих машин - 25 019 (+8) од.
  • артилерійських систем - 46 794 (+70) од.
  • РСЗВ - 1 969 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 518 (+0) од.
  • літаків - 439 (+0) од.
  • гелікоптерів - 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси - 2 031 (+8) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 428 286 (+1 450) од.
  • крилаті ракети - 4 944 (+1) од.
  • кораблі / катери - 34 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 125 811 (+453) од.
  • спеціальна техніка - 4 465 (+3) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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Автор: 

армія рф (21946) Генштаб ЗС (8782) ліквідація (4539) знищення (10704)
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Топ коментарі
+11
Чомусь вказівка ховати танки перестала бути суровим наказом... Навіть якщо не рахувати 22 липня, то "врожай" за останні 3 доби - то є рекордний показник довше ніж за рік. Чого б це?
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.07.2026 07:59 Відповісти
+8
"СБУ затримала агента, який активував для росіян понад 1000 систем Starlink"
А я гадав, чому рашисти знову, так точно по нам бити почали.
З цім щось треба робити...
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26.07.2026 07:49 Відповісти
+5
я так понял что летняя болотная кампания перешла в активную фазу, судячи по броне и мясу...
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26.07.2026 08:30 Відповісти

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