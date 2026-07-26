Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 438 990 осіб (+1 440 за добу), 12 217 танків, 46 794 артсистем, 25 019 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 438 990 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 438 990 (+1 440) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків - 12 217 (+9) од.
- бойових броньованих машин - 25 019 (+8) од.
- артилерійських систем - 46 794 (+70) од.
- РСЗВ - 1 969 (+1) од.
- засоби ППО - 1 518 (+0) од.
- літаків - 439 (+0) од.
- гелікоптерів - 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 2 031 (+8) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 428 286 (+1 450) од.
- крилаті ракети - 4 944 (+1) од.
- кораблі / катери - 34 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 125 811 (+453) од.
- спеціальна техніка - 4 465 (+3) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
А я гадав, чому рашисти знову, так точно по нам бити почали.
З цім щось треба робити...