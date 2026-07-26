На фронті відбулося 231 боєзіткнення: найбільше ворог тисне на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Від початку доби неділі, 26 липня, на фронті відбулося 231 бойове зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев'яти ракет, здійснив 71 авіаційний удар, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4964 дрони-камікадзе та здійснив 1842 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Ситуація на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано. Водночас противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 58 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

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Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник дев'ять разів штурмува в позиції наших підрозділів біля Стариці та Охрімівки.

в позиції наших підрозділів біля Стариці та Охрімівки. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Куп'янськ, Подоли та Курилівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

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Бої на сході

Шістнадцять спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Шийківки, Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Лиману, Діброви та Озерного; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Пискунівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Три ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Діброви, Тихонівки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки та Іллінівки; ще два боєзіткнення тривають.

Усього 23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Мирне, Василівка, Шевченко, Новий Донбас, Павлівка, Котлине, Новогришине, Новоолександрівка та Удачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 36 окупантів та 18 — поранено; знищено одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи та п'ять одиниць автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 224 безпілотні літальні апарати різних типів.

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Обстановка на півдні

Десять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Тернувате, Гірке, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне. Дві атаки тривають дотепер.

в районах населених пунктів Тернувате, Гірке, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне. Дві атаки тривають дотепер. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Лук'янівського.

На Олександрівському та Придніпровському напрямках ворожих штурмових дій не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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