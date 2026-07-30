У Києві пролунали вибухи: місто під атакою балістики (оновлено)

У Києві у ніч на 30 липня пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики, - повідомила Київська міська військова адміністрація у Телеграмі.



"Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", - додали в КМВА.

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В Оболонському районі зафіксовано займання на території нежитлової забудови. Інформація уточнюється.

Атака триває. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, - повідомили в КМВА.

Київський міський голова Віталій Кличко також повідомив, що у Святошинському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння на території нежитлової забудови.





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