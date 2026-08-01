Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 447 620 осіб (+1 470 за добу), 12 231 танк, 47 127 артсистем, 25 060 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 447 620 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 447 620 (+1 470) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 231 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 060 (+4) од.
- артилерійських систем – 47 127 (+82) од.
- РСЗВ – 1 980 (+4) од.
- засоби ППО – 1 527 (+2) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 437 503 (+1 838) од.
- крилаті ракети – 5 005 (+0) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 128 497 (+463) од.
- спеціальна техніка – 4 484 (+1)
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