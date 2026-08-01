Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 447 620 осіб (+1 470 за добу), 12 231 танк, 47 127 артсистем, 25 060 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 447 620 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 447 620 (+1 470) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 231 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 060 (+4) од.

артилерійських систем – 47 127 (+82) од.

РСЗВ – 1 980 (+4) од.

засоби ППО – 1 527 (+2) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 437 503 (+1 838) од.

крилаті ракети – 5 005 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 128 497 (+463) од.

спеціальна техніка – 4 484 (+1)

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