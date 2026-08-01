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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 447 620 осіб (+1 470 за добу), 12 231 танк, 47 127 артсистем, 25 060 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 447 620  російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 447 620 (+1 470) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 231 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 060 (+4) од.
  • артилерійських систем – 47 127 (+82) од.
  • РСЗВ – 1 980 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 527 (+2) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів  – 2 097 (+16) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня  – 437 503 (+1 838) од.
  • крилаті ракети – 5 005 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 128 497 (+463) од.
  • спеціальна техніка – 4 484 (+1)

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Втрати ворога на ранок 1 липня

Автор: 

армія рф (21999) Генштаб ЗС (8814) ліквідація (4545) знищення (10754)
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