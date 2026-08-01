Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 447 620 человек (+1 470 за сутки), 12 231 танк, 47 127 артиллерийских систем, 25 060 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 447 620 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 447 620 (+1 470) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 231 (+0) шт.

боевых бронированных машин – 25 060 (+4) шт.

артиллерийских систем – 47 127 (+82) шт.

РСЗО – 1 980 (+4) ед.

средства ПВО – 1 527 (+2) шт.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 097 (+16) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 437 503 (+1 838) шт.

крылатые ракеты – 5 005 (+0) шт.

корабли / катера – 34 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 128 497 (+463) шт.

специальная техника — 4 484 (+1)

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