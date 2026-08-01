Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 447 620 человек (+1 470 за сутки), 12 231 танк, 47 127 артиллерийских систем, 25 060 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 447 620 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 447 620 (+1 470) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 231 (+0) шт.
- боевых бронированных машин – 25 060 (+4) шт.
- артиллерийских систем – 47 127 (+82) шт.
- РСЗО – 1 980 (+4) ед.
- средства ПВО – 1 527 (+2) шт.
- самолетов – 439 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 097 (+16) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 437 503 (+1 838) шт.
- крылатые ракеты – 5 005 (+0) шт.
- корабли / катера – 34 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 128 497 (+463) шт.
- специальная техника — 4 484 (+1)
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572! одиниці знищеної техніки та 1470!! чумардосів за день.
Логістика файно, ППО, НРК та арта супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 447 000 це більше ніж все міське населення Приморського краю.