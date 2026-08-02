Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок російських атак на Запорізький район
У Запорізькому районі внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще одна постраждала.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертва та постраждалий
У Новояковлівці внаслідок атаки ворожого дрона загинув 54-річний чоловік.
У Таврійському російський дрон атакував комбайн, який працював у полі. Поранень дістав 57-річний чоловік.
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