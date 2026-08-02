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Новини Обстріли Запорізької області Обстріли Запоріжжя
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Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок російських атак на Запорізький район

Російські дрони атакували цивільних у Запорізькому районі

У Запорізькому районі внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще одна постраждала.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва та постраждалий 

У Новояковлівці внаслідок атаки ворожого дрона загинув 54-річний чоловік.

У Таврійському російський дрон атакував комбайн, який працював у полі. Поранень дістав 57-річний чоловік.

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Автор: 

Запорізька область (5112) атака (1878) Запорізький район (757) Таврійське (7) Новояковлівка (4)
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