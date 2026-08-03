Безпілотники атакували окупований Крим: у Керчі, Сімферополі та Феодосії лунали вибухи

У ніч проти 3 серпня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Про вибухи повідомляли мешканці Сімферополя, Феодосії, Керчі та Сакського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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За повідомленнями місцевих мешканців, близько першої години ночі у Сімферополі пролунали щонайменше два потужні вибухи.

У Феодосії російські мобільні вогневі групи намагалися збити безпілотник. За інформацією місцевих пабліків, дрон міг уразити район нафтобази.

У Керчі повідомляли про пожежу

У Керчі очевидці повідомляли про проліт безпілотників і серію вибухів. Найбільшу активність, за їхніми словами, зафіксували в районі гори Мітрідат та Керченського морського порту.

Також з'явилися повідомлення про пожежу поблизу порту.

Окупанти перекрили Кримський міст

На тлі атаки російська окупаційна влада тимчасово перекрила рух Кримським мостом.

Офіційного підтвердження інформації про наслідки атаки, а також даних щодо можливих уражених об'єктів наразі немає.

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