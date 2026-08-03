Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 450 510 осіб (+1 390 за добу), 12 232 танки, 47 276 артсистем, 25 075 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 450 510 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 450 510 (+1 390) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 232 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 075 (+5) од.

артилерійських систем – 47 276 (+80) од.

РСЗВ – 1 996 (+8) од.

засоби ППО – 1 533 (+4) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 112 (+4) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 440 948 (+1 657) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 129 438 (+485) од.

спеціальна техніка – 4 492 (+6) од.

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