Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 450 510 человек (+1 390 за сутки), 12 232 танка, 47 276 артиллерийских систем, 25 075 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 450 510 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 450 510 (+1 390) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 232 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 25 075 (+5) шт.
- артиллерийских систем – 47 276 (+80) шт.
- РСЗО – 1 996 (+8) ед.
- средства ПВО – 1 533 (+4) ед.
- самолетов – 439 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 2 112 (+4) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 440 948 (+1 657) шт.
- крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.
- корабли / катера – 34 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 129 438 (+485) шт.
- специальная техника – 4 492 (+6) ед.
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