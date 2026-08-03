РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14120 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 324 8

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 450 510 человек (+1 390 за сутки), 12 232 танка, 47 276 артиллерийских систем, 25 075 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 450 510 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 450 510 (+1 390) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 232 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 075 (+5) шт.
  • артиллерийских систем – 47 276 (+80) шт.
  • РСЗО – 1 996 (+8) ед.
  • средства ПВО – 1 533 (+4) ед.
  • самолетов – 439 (+0) шт.
  • вертолетов – 354 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 2 112 (+4) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 440 948 (+1 657) шт.
  • крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.
  • корабли / катера – 34 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 129 438 (+485) шт.
  • специальная техника – 4 492 (+6) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте – 172 боевых столкновения, Покровское направление остается самым горячим, – Генштаб

потери противника

Автор: 

армия РФ (23862) Генштаб ВС (8550) ликвидация (4505) уничтожение (10458)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 