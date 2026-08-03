Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 450 510 человек (+1 390 за сутки), 12 232 танка, 47 276 артиллерийских систем, 25 075 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 450 510 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 450 510 (+1 390) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 232 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 25 075 (+5) шт.

артиллерийских систем – 47 276 (+80) шт.

РСЗО – 1 996 (+8) ед.

средства ПВО – 1 533 (+4) ед.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 2 112 (+4) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 440 948 (+1 657) шт.

крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.

корабли / катера – 34 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 129 438 (+485) шт.

специальная техника – 4 492 (+6) ед.

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