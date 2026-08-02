На фронте – 172 боевых столкновения, Покровское направление остается самым горячим, – Генштаб

С начала суток воскресенья, 2 августа, на фронте произошло 172 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес 62 авиаудара с применением 190 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6595 дронов-камикадзе и осуществил 2318 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения с противником, враг нанёс два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, совершил 59 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.

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Бои в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Гоптовка, Нестерное, Покаляное, Анискино, Лиман, Старица.

позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Гоптовка, Нестерное, Покаляное, Анискино, Лиман, Старица. На Купянском направлении враг совершил пять наступательных действий в сторону Ковшаровки, Кутьковки и Радьковки.

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Бои на востоке

Девять попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в сторону Лимана, Ставок, Дибровы и в районах населенных пунктов Новоселовка, Озерное и Заречное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 14 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ризниковка, Закитное, Кривая Лука и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Шахово и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Павловка, Вольное, Кучеров Яр. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Светлое, Гулево, Новоподогородное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 30 оккупантов, 10 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы специальной техники, один пункт управления БПЛА и 25 укрытий личного состава. Повреждена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной техники и 102 укрытия личного состава противника. Уничтожено или подавлено 317 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Чаривное, Новоселовка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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