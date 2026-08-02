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Новости Сводка Генштаба Боевые действия на Покровском направлении
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На фронте – 172 боевых столкновения, Покровское направление остается самым горячим, – Генштаб

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С начала суток воскресенья, 2 августа, на фронте произошло 172 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы 

Агрессор нанес 62 авиаудара с применением 190 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6595 дронов-камикадзе и осуществил 2318 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения с противником, враг нанёс два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, совершил 59 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.

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Бои в Харьковской области

  • В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Гоптовка, Нестерное, Покаляное, Анискино, Лиман, Старица.
  • На Купянском направлении враг совершил пять наступательных действий в сторону Ковшаровки, Кутьковки и Радьковки.

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Бои на востоке

Девять попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в сторону Лимана, Ставок, Дибровы и в районах населенных пунктов Новоселовка, Озерное и Заречное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 14 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ризниковка, Закитное, Кривая Лука и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Шахово и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Павловка, Вольное, Кучеров Яр. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Светлое, Гулево, Новоподогородное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 30 оккупантов, 10 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы специальной техники, один пункт управления БПЛА и 25 укрытий личного состава. Повреждена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной техники и 102 укрытия личного состава противника. Уничтожено или подавлено 317 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Обстановка на юге

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Чаривное, Новоселовка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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Генштаб ВС (8545) боевые действия (6516) ВСУ (8206)
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