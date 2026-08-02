На фронте – 172 боевых столкновения, Покровское направление остается самым горячим, – Генштаб
С начала суток воскресенья, 2 августа, на фронте произошло 172 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес 62 авиаудара с применением 190 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6595 дронов-камикадзе и осуществил 2318 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения с противником, враг нанёс два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, совершил 59 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.
Бои в Харьковской области
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Гоптовка, Нестерное, Покаляное, Анискино, Лиман, Старица.
- На Купянском направлении враг совершил пять наступательных действий в сторону Ковшаровки, Кутьковки и Радьковки.
Бои на востоке
Девять попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в сторону Лимана, Ставок, Дибровы и в районах населенных пунктов Новоселовка, Озерное и Заречное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 14 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ризниковка, Закитное, Кривая Лука и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки. Еще одно боевое столкновение продолжается.
На Краматорском направлении противник не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Шахово и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Павловка, Вольное, Кучеров Яр. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.
Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Светлое, Гулево, Новоподогородное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 30 оккупантов, 10 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы специальной техники, один пункт управления БПЛА и 25 укрытий личного состава. Повреждена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной техники и 102 укрытия личного состава противника. Уничтожено или подавлено 317 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении противник наступательных действий не проводил.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Чаривное, Новоселовка.
На Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль