Враг с начала суток 52 раза атаковал позиции Сил обороны: больше всего боев на Покровском направлении, — Генштаб
С начала суток воскресенья, 2 августа, на фронте российские войска атаковали позиции Сил обороны Украины.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Сопич, Рыжевка, Волфино, Будки, Малушино; Сеньковка в Черниговской области. Также враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Уланово и Сумы.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанёс два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 38 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в сторону населенных пунктов Гоптовка, Нестерне и Анискино. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении враг совершил одну наступательную операцию в сторону Ковшаровки.
Обстановка на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону Лимана и в районах населенных пунктов Новоселовка и Заречное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 10 вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука и в направлении Пискуновки и Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении наши защитники отразили девять атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Шахово и в направлении населенного пункта Кучеров Яр. Три боевых столкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Гулево, Новоподогородное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Александровском направлении противник наступательных действий не проводил.
Ситуация на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Чаривное, Новоселовка.
На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.
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