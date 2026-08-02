Враг с начала суток 52 раза атаковал позиции Сил обороны: больше всего боев на Покровском направлении, — Генштаб

С начала суток воскресенья, 2 августа, на фронте российские войска атаковали позиции Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Сопич, Рыжевка, Волфино, Будки, Малушино; Сеньковка в Черниговской области. Также враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Уланово и Сумы.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанёс два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 38 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в сторону населенных пунктов Гоптовка, Нестерне и Анискино. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

в сторону населенных пунктов Гоптовка, Нестерне и Анискино. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор. На Купянском направлении враг совершил одну наступательную операцию в сторону Ковшаровки.

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Обстановка на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону Лимана и в районах населенных пунктов Новоселовка и Заречное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 10 вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука и в направлении Пискуновки и Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении наши защитники отразили девять атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Шахово и в направлении населенного пункта Кучеров Яр. Три боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Гулево, Новоподогородное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении противник наступательных действий не проводил.

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Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Чаривное, Новоселовка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.

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