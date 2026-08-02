Ворог від початку доби 52 рази атакував позиції Сил оборони: найбільше боїв на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби неділі, 2 серпня, на фронті російські війська атакували позиції Сил оборони України.

По це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Сопич, Рижівка, Волфине, Будки, Малушине; Сеньківка на Чернігівщині. Також ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Уланове та Суми.

Ситуація на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону у бік населених пунктів Гоптівка, Нестерне та Анискине. Два боєзіткнення досі тривають.

у бік населених пунктів Гоптівка, Нестерне та Анискине. Два боєзіткнення досі тривають. На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в бік Ківшарівки.

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Обстановка на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися в бік Лиману та в районах населених пунктів Новоселівка й Зарічне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 10 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Шахове та у бік населеного пункту Кучерів Яр. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Василівка, Гуліве, Новопідгородне. Одне боєзіткнення досі триває.

На Олександрівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

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Ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Чарівне, Новоселівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

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