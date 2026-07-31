Найактивніше ворог атакує на Слов’янському напрямку, загалом на фронті - 62 боєзіткнення, - Генштаб

Від початку доби агресор 62 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 31 липня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Сопич, Мишутине, Кучерівка, Бунякине, Рижівка, Нескучне, Товстодубове, Волфине, Уланове, Пустогород. Також ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Залізний Міст та Береза.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 33 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону у районі Стариці та в бік населеного пункту Хатнє.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Лиман, Озерне та в районах населених пунктів Новоселівка й Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 18 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. П’ять боєзіткнень досі тривають.

На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито одну ворожу атаку в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 13 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Сергіївка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у бік Олександрограда.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

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