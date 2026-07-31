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Новини Оновлення мапи DeepState
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Росіяни просунулися біля Калеників на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські війська мають просування у Краматорському районі Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування росіян

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Калеників (Краматорський р-н Донецької обл.)", - йдеться в повідомленні.

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Оновлена мапа

Ворог просунувся біля Калеників

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Донецька область (11581) бойові дії (6262) Краматорський район (1393) Каленики (6) DeepState (568)
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