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Новини Оновлення мапи DeepState
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Рашисти просунулися біля Новомаркового на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські війська мають просування у Краматорському районі Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування росіян

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новомаркового (Краматорський р-н Донецької обл.)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ворог просунувся біля Пазено та Родинського на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Оновлена мапа

Ворог просунувся біля Новомаркового

Також читайте: Росія готує Слов’янсько-Краматорську кампанію та намагається прорвати оборону під Костянтинівкою, - DeepState

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Донецька область (11578) бойові дії (6257) Краматорський район (1393) Новомаркове (7) DeepState (567)
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