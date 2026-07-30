Рашисти просунулися біля Новомаркового на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські війська мають просування у Краматорському районі Донецької області.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування росіян
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новомаркового (Краматорський р-н Донецької обл.)", - йдеться в повідомленні.
Оновлена мапа
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