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Новости Обновление карты DeepState
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Рашисты продвинулись в районе Новомарково в Донецкой области, — DeepState

Российские войска продвигаются в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

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Наступление россиян

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новомарково (Краматорский район Донецкой области)", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Враг продвинулся в районе Пазено и Родинского в Донецкой области, — DeepState. КАРТЫ

Обновленная карта

Враг продвинулся в районе Новомаркового

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Автор: 

Донецкая область (12940) боевые действия (6502) Краматорский район (1382) Новомарково (7) DeepState (565)
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