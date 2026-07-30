Рашисты продвинулись в районе Новомарково в Донецкой области, — DeepState
Российские войска продвигаются в Краматорском районе Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
Наступление россиян
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новомарково (Краматорский район Донецкой области)", — говорится в сообщении.
Обновленная карта
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