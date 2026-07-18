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Враг продвинулся в районе Пазено и Родинского на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвигаются в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

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Наступление РФ

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Пазено (Бахмутский район Донецкой области) и Родинского (Покровский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Обновленные карты

Войска РФ продвинулись в районе Пазено

Войска РФ продвинулись в районе Родинского

Читайте: Темпы продвижения РФ сократились более чем вдвое, но до перелома в войне еще далеко, - Сырский

Автор: 

Донецкая область (12640) Бахмутский район (856) Покровский район (1801) Пазено (10) Родинское (91) DeepState (560)
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