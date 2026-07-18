Враг продвинулся в районе Пазено и Родинского на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвигаются в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Наступление РФ
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Пазено (Бахмутский район Донецкой области) и Родинского (Покровский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
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