Ворог просунувся біля Пазено та Родинського на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські війська мають просування в Бахмутському та Покровському районах Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Просування РФ
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Пазено (Бахмутський район Донецької області) та Родинського (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені карти
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