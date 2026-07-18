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Новини Бойові дії на сході Оновлення мапи DeepState
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Ворог просунувся біля Пазено та Родинського на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська мають просування в Бахмутському та Покровському районах Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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Просування РФ

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Пазено (Бахмутський район Донецької області) та Родинського (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог має просування біля Іванопілля на Донеччині, - DeepState. МАПА

Оновлені карти

Війська РФ просунулися біля Пазено

Війська РФ просунулися біля Родинського

Читайте: Темпи просування РФ скоротилися більш ніж удвічі, але до перелому у війні ще далеко, - Сирський

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Донецька область (11524) Бахмутський район (860) Покровський район (1816) Пазено (9) Родинське (91) DeepState (560)
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