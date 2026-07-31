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Новости Обновление карты DeepState
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Россияне продвинулись в районе Калеников на Донетчине, - DeepState

Российские войска продвигаются в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление россиян

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Калеников (Краматорский район Донецкой области)", — говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты продвинулись в районе Новомаркового в Донецкой области, — DeepState. КАРТА

Обновленная карта

Враг продвинулся в районе Калеников

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в районе Пазено и Родинского на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

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Донецкая область (12943) боевые действия (6506) Краматорский район (1382) Каленики (6) DeepState (566)
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