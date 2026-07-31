Наиболее активно враг атакует на Славянском направлении, всего на фронте - 62 боевые столкновения, - Генштаб
С начала суток агрессор 62 раза атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 31 июля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадалинаселенные пункты Коренек, Сопич, Мишутино, Кучеровка, Бунякино, Рыжевка, Нескучное, Товстодубово, Волфино, Уланово, Пустогород. Также враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Зализный Мост и Береза.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону в районе Старицы и в сторону населенного пункта Хатное.
По данным Генштаба, на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное и в районах населенных пунктов Новоселовка и Заречное.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка, а также в сторону Пискуновки и Рай-Александровки. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении наши воины отразили одну вражескую атаку в сторону Тихоновки.
На Константиновском направлении наши защитники отразили 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Удачное и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово, Сергеевка. Два боевые столкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в сторону Александрограда.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Цветково.
На Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
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