Наиболее активно враг атакует на Славянском направлении, всего на фронте - 62 боевые столкновения, - Генштаб

С начала суток агрессор 62 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 31 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадалинаселенные пункты Коренек, Сопич, Мишутино, Кучеровка, Бунякино, Рыжевка, Нескучное, Товстодубово, Волфино, Уланово, Пустогород. Также враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Зализный Мост и Береза.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону в районе Старицы и в сторону населенного пункта Хатное.

По данным Генштаба, на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное и в районах населенных пунктов Новоселовка и Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка, а также в сторону Пискуновки и Рай-Александровки. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши воины отразили одну вражескую атаку в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Удачное и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово, Сергеевка. Два боевые столкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в сторону Александрограда.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Цветково.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

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