23 ворожі атаки відбито на Покровському напрямку, загалом на фронті - 193 боєзіткнення, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 193 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 1 серпня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 31 ракети, здійснив 66 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6659 дронів-камікадзе та здійснив 2381 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник здійснив три атаки. Крім того, завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 12 керованих авіабомб та здійснив 49 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані, Радьківки, Волохівки, Стариці, Ізбицького та Іващиного.

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За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

Бої на сході

Дванадцять спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Лиману, Озерного, Андріївки, Новомихайлівки, Шийківки, Новоселівки та Діброви; три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 14 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Різниківки; ще три боєзіткнення тривають.

Три ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Привільного та Юрківки.

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На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Степанівки; ще одне боєзіткнення триває.

Усього 23 атаки відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Білицьке, Родинське, Шевченко, Новогришине, Гуліве, Котлине та Удачне. Три боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 41 окупанта та 18 — поранено; знищено дві реактивні системи залпового вогню, дві одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено п'ять артилерійських систем та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 423 безпілотні літальні апарати різних типів.

Три атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Рибного.

Бойові дії на півдні

Шість атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка та Цвіткове.

Сьогодні не зафіксовано штурмових дій противника на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

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Зазначається, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.