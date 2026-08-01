23 вражеские атаки отбиты на Покровском направлении, всего на фронте - 193 боестолкновения, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 193 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 1 августа, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Противник нанес три ракетных удара с применением 31 ракеты, совершил 66 авиационных ударов, сбросил 201 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 6659 дронов-камикадзе и совершил 2381 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил три атаки. Кроме того, нанёс четыре авиационных удара с применением 12 управляемых авиабомб и совершил 49 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз штурмовал позиции наших подразделений возле Козачьей Лопани, Радьковки, Волоховки, Старицы, Избицкого и Иващино.

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По данным Генштаба, на Купянском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

Бои на востоке

Двенадцать попыток захватчиков продвинуться зафиксированы на Лиманском направлении в районах Лимана, Озерного, Андреевки, Новомихайловки, Шейковки, Новоселовки и Дибровы; три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 14 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Кривой Луки, Рай-Александровки и Резниковки; еще три боевых столкновения продолжаются.

Три вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районах Привольного и Юрковки.

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На Константиновском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов вблизи Иванополя, Константиновки, Ильиновки и Степановки; еще одно боестолкновение продолжается.

Всего на Покровском направлении отражено 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Новопавловка, Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово, Белицкое, Родинское, Шевченко, Новогришино, Гулево, Котлино и Удачное. Три боевые столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 41 оккупант и 18 - ранены; уничтожено две реактивные системы залпового огня, две единицы автомобильной и одна единица специальной техники противника. Повреждено пять артиллерийских систем и четыре единицы автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 423 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Три атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Рыбного.

Боевые действия на юге

Шесть атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижевка и Цветково.

Сегодня не зафиксированы штурмовые действия противника на Ореховском и Приднепровском направлениях.

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Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.