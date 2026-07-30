На фронті зафіксовано 67 боєзіткнень, найактивніше ворог діє на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби агресор 67 разів атакував позиції Сил оборони, з них 16 разів - на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 30 липня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Товстодубове, Нововасилівка, Безсалівка, Бачівськ, Волфине, Потапівка, Яструбщина. Також ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктах Суми та Кружок.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники вісім разів намагалися прорвати оборону у районах населених пунктів Западне, Копанки та в бік населених пунктів Радьківка й Хатнє. Три боєзіткнення тривають.

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За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве, Озерне та в районах населених пунктів Греківка, Новоселівка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 13 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Софіївка та у бік Вільного. Два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Мирне, Муравка, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі триває.

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На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в напрямку Калинівського та в районі Першотравневого.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивають одну спробу противника просунутися вперед у районі Білогір’я.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

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