Окупанти змінили тактику наступу: перейшли до інфільтрації малими групами, - Трегубов

Російські війська змінили тактику наступальних дій і тепер переважно використовують малі піхотні групи, які намагаються непомітно проникати через "кілзону", уникаючи виявлення українськими безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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За його словами, така тактика наразі є характерною практично для всіх напрямків фронту.

"Зараз, у принципі, по тактиці на усіх напрямках у них одне і те ж - це інфільтрація малих груп. Цих груп може бути більша чи менша кількість, але це ті самі групи, що намагаються пробиратися по kill-зоні так, щоб їх не знищили українські дрони, щоб їх не помітили у процесі", - зазначив Трегубов.

Він додав, що окупанти майже перестали використовувати бронетехніку під час штурмів. Натомість дещо частіше застосовують мотоцикли та автомобілі.

"За рідкісними винятками вже ніхто не намагається ходити в такі суїцидальні атаки, бо просто не мають ради на українські дрони", – наголосив речник.

Найскладніша ситуація залишається на Лиманському напрямку

За словами Трегубова, найбільш напружена ситуація нині спостерігається на Лиманському напрямку, де російські війська докладають найбільших зусиль для захоплення населеного пункту Лиман.

Водночас ще активніше окупанти діють у районі села Рай-Олександрівка Краматорського району, намагаючись обійти українські позиції з південного боку.

Речник зазначив, що українські захисники мають добре підготовлені укріплення та ефективно організовану "кілзону", що значно ускладнює просування противника.

Крім того, російська авіація активно застосовує керовані авіабомби на Куп'янському та Лиманському напрямках, однак Сили оборони України мають засоби, які дозволяють знижувати точність таких ударів.

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На Куп'янському напрямку окупанти намагаються прорватися до міста

За словами Трегубова, на Куп'янському напрямку інтенсивність бойових дій нижча, ніж раніше, однак російські війська продовжують спроби просування через Голубівку та Піщане в напрямку Куп'янська.

Зокрема, окупанти намагаються просуватися вздовж річки Оскіл, використовуючи лісосмуги та комунікації для прихованого пересування, а також закріплюватися серед залишків забудови.

Окремо речник повідомив, що в районі Білого Колодязя поблизу Вовчанська російські війська продовжують спроби створити нову ділянку вклинення. За його словами, там окупанти регулярно здійснюють так звані "прапорцеві" рейди, намагаючись імітувати тактичні успіхи.

Водночас Сили оборони України не допускають розширення російського плацдарму в прикордонній зоні та стримують подальші спроби просування противника.

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