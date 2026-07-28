Оккупанты изменили тактику наступления: перешли к инфильтрации небольшими группами, - Трегубов

Российские войска изменили тактику наступательных действий и теперь в основном задействуют небольшие пехотные группы, которые пытаются незаметно проникать через "кольцевую зону", избегая обнаружения украинскими беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, такая тактика в настоящее время характерна практически для всех направлений фронта.

"Сейчас, в принципе, по тактике на всех направлениях у них одно и то же - это инфильтрация небольших групп. Этих групп может быть больше или меньше, но это те же самые группы, которые пытаются пробираться через "килл-зону" так, чтобы их не уничтожили украинские дроны, чтобы их не заметили в процессе", - отметил Трегубов.

Он добавил, что оккупанты почти перестали использовать бронетехнику во время штурмов. Вместо этого несколько чаще применяют мотоциклы и автомобили.

"За редким исключением уже никто не пытается совершать такие самоубийственные атаки, потому что просто не справляются с украинскими дронами", - подчеркнул пресс-секретарь.

Самая сложная ситуация сохраняется на Лиманском направлении

По словам Трегубова, наиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается на Лиманском направлении, где российские войска прилагают наибольшие усилия для захвата населенного пункта Лиман.

В то же время еще активнее оккупанты действуют в районе села Рай-Александровка Краматорского района, пытаясь обойти украинские позиции с южной стороны.

Пресс-секретарь отметил, что украинские защитники располагают хорошо подготовленными укреплениями и эффективно организованной "кольцевой зоной", что значительно затрудняет продвижение противника.

Кроме того, российская авиация активно применяет управляемые авиабомбы на Купянском и Лиманском направлениях, однако Силы обороны Украины располагают средствами, позволяющими снижать точность таких ударов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг на Лиманском направлении делает ставку на эффект неожиданности, - 66 ОМБр

На Купянском направлении оккупанты пытаются прорваться к городу

По словам Трегубова, на Купянском направлении интенсивность боевых действий ниже, чем ранее, однако российские войска продолжают попытки продвижения через Голубовку и Песчаное в направлении Купянска.

В частности, оккупанты пытаются продвигаться вдоль реки Оскол, используя лесополосы и коммуникации для скрытого передвижения, а также закрепляться среди остатков застройки.

Отдельно пресс-секретарь сообщил, что в районе Белого Колодезя вблизи Волчанска российские войска продолжают попытки создать новый участок вклинения. По его словам, там оккупанты регулярно проводят так называемые "флажковые" рейды, пытаясь имитировать тактические успехи.

В то же время Силы обороны Украины не допускают расширения российского плацдарма в приграничной зоне и сдерживают дальнейшие попытки продвижения противника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия давит на Купянск с нескольких направлений, ВСУ уничтожают штурмовые группы, - Трегубов