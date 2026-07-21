Россия наступает на Купянск с нескольких направлений, ВСУ уничтожают штурмовые группы, - Трегубов

Российские войска активизировали наступательные действия на Купянском направлении в Харьковской области, пытаясь прорвать украинскую оборону и продвинуться к городу. В то же время оккупанты несут значительные потери, а Силы обороны Украины продолжают эффективно сдерживать наступление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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Россияне пытаются рассечь украинский плацдарм

По словам Трегубова, наиболее напряженная ситуация сохраняется в Купянском районе. Он пояснил, что боевые действия условно можно разделить на два направления — к востоку и западу от реки Оскол.

На восточном берегу российские войска активно наступают через Ковшаровку в направлении Купянска-Узлового, пытаясь рассечь украинский плацдарм.

"Им оказывается значительное сопротивление, там они несут большие потери, но при этом не особо останавливаются", — отметил пресс-секретарь.

Оккупанты наступают на Купянск с севера

По словам Трегубова, ситуация усложнилась и к западу от Оскола. Российские подразделения активизировали попытки прорваться в Купянск с севера и закрепиться в северных районах города. В то же время украинские военные продолжают успешно уничтожать штурмовые группы противника.

"Враг там уничтожается в большом количестве, но они активно усиливают давление, бросают в бой те резервы, которые у них накопились за лето", – подчеркнул Трегубов.

Россия пытается использовать летнюю кампанию

Представитель ОСГВ отметил, что российское командование стремится максимально использовать летнее наступление, чтобы превратить численное превосходство в личном составе в территориальные завоевания. В то же время, по его словам, украинская оборона остается эффективной.

"В Лиманском районе идет очень активное физическое уничтожение россиян. В Купянске, несмотря на те усилия, которые прилагают россияне, очень эффективно налажена украинская оборона. Коэффициент уничтожения оккупантов очень высок", — подчеркнул он.

Где россияне ведут наиболее активное наступление

По словам Трегубова, в ходе летней наступательной кампании российские войска одновременно оказывают давление сразу на нескольких направлениях. Среди основных участков фронта он назвал:

Великобурлуцкое направление;

район Казачьей Лопани;

Дегтярное;

Вовчанское направление;

район Липцев;

приграничная зона Сумской области, в частности район Грабовского.

Несмотря на активизацию штурмов, украинские подразделения удерживают позиции и наносят российским войскам значительные потери в живой силе.

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