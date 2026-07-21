Россия наступает на Купянск с нескольких направлений, ВСУ уничтожают штурмовые группы, - Трегубов
Российские войска активизировали наступательные действия на Купянском направлении в Харьковской области, пытаясь прорвать украинскую оборону и продвинуться к городу. В то же время оккупанты несут значительные потери, а Силы обороны Украины продолжают эффективно сдерживать наступление.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Россияне пытаются рассечь украинский плацдарм
По словам Трегубова, наиболее напряженная ситуация сохраняется в Купянском районе. Он пояснил, что боевые действия условно можно разделить на два направления — к востоку и западу от реки Оскол.
На восточном берегу российские войска активно наступают через Ковшаровку в направлении Купянска-Узлового, пытаясь рассечь украинский плацдарм.
"Им оказывается значительное сопротивление, там они несут большие потери, но при этом не особо останавливаются", — отметил пресс-секретарь.
Оккупанты наступают на Купянск с севера
По словам Трегубова, ситуация усложнилась и к западу от Оскола. Российские подразделения активизировали попытки прорваться в Купянск с севера и закрепиться в северных районах города. В то же время украинские военные продолжают успешно уничтожать штурмовые группы противника.
"Враг там уничтожается в большом количестве, но они активно усиливают давление, бросают в бой те резервы, которые у них накопились за лето", – подчеркнул Трегубов.
Россия пытается использовать летнюю кампанию
Представитель ОСГВ отметил, что российское командование стремится максимально использовать летнее наступление, чтобы превратить численное превосходство в личном составе в территориальные завоевания. В то же время, по его словам, украинская оборона остается эффективной.
"В Лиманском районе идет очень активное физическое уничтожение россиян. В Купянске, несмотря на те усилия, которые прилагают россияне, очень эффективно налажена украинская оборона. Коэффициент уничтожения оккупантов очень высок", — подчеркнул он.
Где россияне ведут наиболее активное наступление
По словам Трегубова, в ходе летней наступательной кампании российские войска одновременно оказывают давление сразу на нескольких направлениях. Среди основных участков фронта он назвал:
- Великобурлуцкое направление;
- район Казачьей Лопани;
- Дегтярное;
- Вовчанское направление;
- район Липцев;
- приграничная зона Сумской области, в частности район Грабовского.
Несмотря на активизацию штурмов, украинские подразделения удерживают позиции и наносят российским войскам значительные потери в живой силе.
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