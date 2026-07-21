Росія тисне на Куп’янськ із кількох напрямків, ЗСУ знищують штурмові групи, - Трегубов

Російські війська активізували наступальні дії на Куп'янському напрямку в Харківській області, намагаючись прорвати українську оборону та просунутися до міста. Водночас окупанти зазнають значних втрат, а Сили оборони України продовжують ефективно стримувати наступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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Росіяни намагаються розсікати український плацдарм

За словами Трегубова, найбільш напружена ситуація залишається в Куп'янському районі. Він пояснив, що бойові дії умовно можна розділити на два напрямки - на схід і захід від річки Оскіл.

На східному березі російські війська активно наступають через Ківшарівку в напрямку Куп'янська-Вузлового, намагаючись розсікати український плацдарм.

"Їм чиниться значний опір, там вони зазнають великих втрат, але не особливо зупиняються при цьому", – зазначив речник.

Окупанти тиснуть на Куп'янськ із півночі

За словами Трегубова, складнішою стала ситуація і на захід від Осколу. Російські підрозділи посилили спроби прорватися до Куп'янська з півночі та закріпитися в північних районах міста. Водночас українські військові продовжують успішно знищувати штурмові групи противника.

"Ворог там знищується у великій кількості, але вони активно посилюють тиск, кидають у бій ті резерви, які в них були за літо", – наголосив Трегубов.

Росія намагається використати літню кампанію

Речник ОСУВ зазначив, що російське командування прагне максимально використати літній наступ, щоб перетворити чисельну перевагу в особовому складі на територіальні здобутки. Водночас за його словами, українська оборона залишається ефективною.

"На Лиманщині йде дуже активне фізичне знищення росіян. У Куп'янську, попри ті зусилля, які докладають росіяни, дуже ефективно налагоджена українська оборона. Коефіцієнт знищення окупантів дуже високий", – підкреслив він.

Де росіяни ведуть найбільш активний наступ

За словами Трегубова, під час літньої наступальної кампанії російські війська одночасно чинять тиск одразу на кількох напрямках. Серед основних ділянок фронту він назвав:

Великобурлуцький напрямок;

район Козачої Лопані;

Дегтярне;

Вовчанський напрямок;

район Липців;

прикордоння Сумської області, зокрема район Грабовського.

Попри активізацію штурмів, українські підрозділи утримують позиції та завдають російським військам значних втрат у живій силі.

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