Готують прорив на Добропілля: ворог змінює тактику на Покровському напрямку, - бригада "Рубіж"

Наразі війська РФ готуються до активізації наступальних дій на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж".

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Яка ситуація на напрямку?

Як зазначається, у смузі відповідальності Бригади "Рубіж" на Покровському напрямку противник продовжує підготовку до активізації наступальних дій.

"Окупанти активно ведуть аеророзвідку та намагаються розміновувати маршрути, щоб забезпечити просування штурмових груп із застосуванням квадроциклів і мотоциклів. Саме використання цієї техніки, ймовірно, стане одним із основних способів, які противник застосовуватиме для спроб прориву нашої оборони", - пояснили у бригаді.

Також зазначається, що оопри постійні штурмові дії, досягти поставлених цілей ворогу не вдається. Сили Бригади "Рубіж" своєчасно виявляють та знищують противника ще на підступах до українських позицій.

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Які цілі військ РФ?

За даними бригади, основною метою окупантів залишається просування у напрямку Добропілля. Саме на цьому напрямку противник зосереджує свої зусилля, однак реалізувати свої наміри наразі не може.

Також цього тижня військовослужбовці Бригади "Рубіж" були залучені до відбиття масштабного механізованого штурму противника, який силами 1-го корпусу НГУ "Азов" та суміжних підрозділів було успішно зірвано. Під час бою воїни бригади знищили одну бойову броньовану машину, мостоукладальник МТУ-72, а також брали участь в ураженні іншої ворожої техніки.

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