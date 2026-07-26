Готовят прорыв на Доброполье: враг меняет тактику на Покровском направлении, - бригада "Рубеж"

В настоящее время войска РФ готовятся к активизации наступательных действий на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж".

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Какова ситуация на этом направлении?

Как отмечается, в зоне ответственности бригады "Рубеж" на Покровском направлении противник продолжает подготовку к активизации наступательных действий.

"Оккупанты активно ведут аэроразведку и пытаются разминировать маршруты, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп с использованием квадроциклов и мотоциклов. Именно использование этой техники, вероятно, станет одним из основных способов, которые противник будет применять для попыток прорыва нашей обороны", — пояснили в бригаде.

Также отмечается, что, несмотря на постоянные штурмовые действия, достичь поставленных целей врагу не удается. Силы бригады "Рубеж" своевременно выявляют и уничтожают противника еще на подступах к украинским позициям.

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Каковы цели войск РФ?

По данным бригады, основной целью оккупантов остается продвижение в направлении Доброполья. Именно на этом направлении противник сосредотачивает свои усилия, однако реализовать свои намерения пока не может.

Также на этой неделе военнослужащие бригады "Рубеж" были задействованы в отражении масштабного механизированного штурма противника, который силами 1-го корпуса НГУ "Азов" и смежных подразделений был успешно сорван. В ходе боя бойцы бригады уничтожили одну боевую бронированную машину, мостоукладчик МТУ-72, а также принимали участие в поражении другой вражеской техники.

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