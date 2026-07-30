На фронте зафиксировано 67 боевых столкновений, наиболее активно враг действует на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 67 раз атаковал позиции Сил обороны, из них 16 раз - на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 30 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Товстодубовое, Нововасильевка, Безсаловка, Бачевск, Волфино, Потаповка, Яструбщина. Также враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Сумы и Кружок.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики восемь раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Захидное, Копанки и в сторону населенных пунктов Радьковка и Хатное. Три боевые столкновения продолжаются.

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По данным Генштаба, на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лимана, Дробышево, Озерного и в районах населенных пунктов Грековка, Новоселовка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка, а также в направлении Рай-Александровки и Николаевки. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Торецкое, Софиевка и в направлении Вольного. Два боевые столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Мирное, Муравка, Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

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На Александровском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Калиновского и в районе Первомайского.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Цветково и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отражают одну попытку противника продвинуться вперед в районе Белогорья.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

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