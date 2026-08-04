ЄС допоможе Угорщині та Словаччині відмовитися від російської нафти, - Єврокомісія

ЄС прагне допомогти Угорщині та Словаччині диверсифікувати поставки і відмовитися від російської нафти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

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Подробиці

"Наша мета - заборонити всі російські енергоносії на європейському ринку, і ми на шляху до успішного впровадження цієї стратегії", - сказала вона.

Речниця нагадала, що російська нафта перебуває під санкціями, за винятком Угорщини та Словаччини.

"Але, звичайно, ми тісно співпрацюємо як з Угорщиною, так і зі Словаччиною, щоб допомогти їм диверсифікувати поставки та відмовитися від російської нафти", - додала Ітконен.

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