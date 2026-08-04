ЕС поможет Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти, - Еврокомиссия

ЕС стремится помочь Венгрии и Словакии диверсифицировать поставки и отказаться от российской нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

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"Наша цель - запретить все российские энергоносители на европейском рынке, и мы на пути к успешной реализации этой стратегии", - сказала она.

Пресс-секретарь напомнила, что российская нефть находится под санкциями, за исключением Венгрии и Словакии.

"Но, конечно, мы тесно сотрудничаем как с Венгрией, так и со Словакией, чтобы помочь им диверсифицировать поставки и отказаться от российской нефти", - добавила Итконен.

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