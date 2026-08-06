ЗПЕК збільшила сплату податків та обов’язкових платежів майже у сім разів

Група компаній "Західна Паливно-Енергетична Компанія" (ЗПЕК) за підсумками першого півріччя 2026 року майже у сім разів збільшила обсяг сплачених податків, митних та інших обов'язкових платежів. Їх загальний обсяг становив 4,247 млрд грн.

Таке зростання стало результатом збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів, розвитку логістичної інфраструктури, масштабування операційної діяльності та розширення міжнародної співпраці.

"Паливний ринок сьогодні працює в найскладніших умовах за всю історію незалежної України. Постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, складна міжнародна логістика, дорогі кредитні ресурси, дефіцит персоналу та висока конкуренція щодня перевіряють бізнес на міцність.



Попри це ЗПЕК продовжує системно розвиватися, нарощувати обсяги роботи та інвестувати у власну інфраструктуру. Майже семикратне зростання сплати податків, митних та інших обов'язкових платежів є результатом розвитку компанії, збільшення обсягів операційної діяльності та розширення міжнародної співпраці. Такі показники є прямим результатом системної роботи компанії та послідовної реалізації її стратегії розвитку. Ми й надалі інвестуватимемо у розвиток бізнесу, зміцнюватимемо логістичну інфраструктуру та забезпечуватимемо український ринок якісними нафтопродуктами", – зазначив співвласник Групи компаній "ЗПЕК" Олег Чикида.

Відповідальне виконання фінансових і податкових зобов'язань залишається одним із базових принципів роботи ЗПЕК. Компанія й надалі реалізовуватиме інвестиційні проєкти, розширюватиме логістичні можливості та забезпечуватиме стабільні поставки пального українському ринку.