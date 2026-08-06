Ющенко очолив Наглядову раду Музею Голодомору-геноциду, - Міністерство культури

Третього президента України Віктора Ющенка обрали головою Наглядової ради Національного музею Голодомору-геноциду. Одним із ключових завдань новоствореного органу стане завершення будівництва другої черги музейного комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство культури.

Під час першого засідання Наглядової ради, до складу якої увійшли 11 представників українських громадських організацій, міжнародних інституцій, закордонного українства та наукової спільноти, обрали керівний склад.

Головою ради став Віктор Ющенко, його заступником – колишній Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук, секретаркою – засновниця та голова Мережі нащадків Голодомору Ольга Сорока.

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"Головна роль Наглядової ради – забезпечити належний контроль за діяльністю музею. Серед першочергових завдань – завершення будівництва другої черги музейного комплексу та створення постійної експозиції", – зазначила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

Ющенко заявив, що одним із головних пріоритетів роботи Наглядової ради стане залучення коштів для завершення будівництва другої черги музею.

За словами генеральної директорки Національного музею Голодомору-геноциду Лесі Гасиджак, за останні чотири роки музейна колекція зросла на 234%. За цей час співробітники проводили експедиції, записували свідчення очевидців Голодомору та масового штучного голоду 1946–1947 років, формували Архів усної історії Голодомору, готували нові видання та оцифровували музейні експонати.

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