Ющенко возглавил Наблюдательный совет Музея Голодомора-геноцида, - Министерство культуры

Третьего президента Украины Виктора Ющенко избрали председателем Наблюдательного совета Национального музея Голодомора-геноцида. Одной из ключевых задач вновь созданного органа станет завершение строительства второй очереди музейного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство культуры.

В ходе первого заседания Наблюдательного совета, в состав которого вошли 11 представителей украинских общественных организаций, международных институтов, зарубежной украинской диаспоры и научного сообщества, был избран руководящий состав.

Председателем совета стал Виктор Ющенко, его заместителем — бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук, секретарем — основательница и председатель Сети потомков Голодомора Ольга Сорока.

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"Главная роль Наблюдательного совета — обеспечить надлежащий контроль за деятельностью музея. Среди первоочередных задач — завершение строительства второй очереди музейного комплекса и создание постоянной экспозиции", — отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная.

Ющенко заявил, что одним из главных приоритетов работы Наблюдательного совета станет привлечение средств для завершения строительства второй очереди музея.

По словам генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида Леси Гасиджак, за последние четыре года музейная коллекция увеличилась на 234%. За это время сотрудники проводили экспедиции, записывали свидетельства очевидцев Голодомора и массового искусственного голода 1946–1947 годов, формировали Архив устной истории Голодомора, готовили новые издания и оцифровывали музейные экспонаты.

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