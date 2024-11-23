Посольство Украины требует расследовать нападение членов Коммунистической партии Греции на акцию памяти жертв Голодомора
Посольство Украины в Греции требует расследовать нападение на акцию, которую проводили украинцы в городе Мандра ко дню памяти жертв Голодомора, и подтвердило, что от действий нападавших физически пострадал присутствующий на мероприятии украинский дипломат.
Об этом говорится в официальном заявлении посольства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Посольство выразило протест по поводу агрессивных действий и провокаций в отношении участников акции украинской общины, отметив, что нападавшими были члены Коммунистической партии Греции.
"Посольство решительно осуждает позорный срыв памятного мероприятия, которое имеет глубокую историческую и эмоциональную значимость для украинского народа. Эта провокация, кульминацией которой стали физические нападения – включая нападение на украинского дипломата, который получил телесные повреждения – являются абсолютно неприемлемой и составляет вопиющее нарушение международных норм, защищающих дипломатический персонал", – говорится в заявлении.
Посольство призвало Грецию обеспечить надлежащее расследование инцидента.
"Важно обезопасить право отдельных лиц и общин чтить исторические трагедии, не опасаясь запугивания или насилия... Верим, что соответствующие греческие органы сделают все необходимое, чтобы отреагировать на этот серьезный инцидент и предотвратить подобные провокации в будущем", - отметили в посольстве.
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Мабуть кацапські 30-ть срібникіа очі засліпили.
Іуди.
Але є і позитивні тенденції - з 2018року (коли москалі запхали своє рило у внутрішні справи православної церкви Елади) в Греції дуже сильно погіршились стосунки з москалями на гуманітарно-релігійному напрямку і в дотичних сферах. Їхня церква то для них святе - будь-яке чуже рило відразу перетворюється на злісного ворога.
А ось економіку вони відділяють від гуманітарних питань і міжнародної політики.
З однієї сторони роблять жирний гешефт з москалями, а з другої сторони на рівні міжнародної політики усюди підтримують Україну і виступають проти **********.
Так що є різниця між греками і мадярами - греки грають ''в дві руки'', а в мадярів чітка однозначна анти-українська позиція.
криваве бабло 😡
Дуже багато маю друзів із Греції ( які вчилися в нашому Університеті Тараса Шевченка )
але мої знайомі завжди підтримували нашу краіну , а те що сьогодні сталося , це робота фсб рашинськоії пед@раціі 🙁
"Причини були такі, що Радянський Союз вирішив задобрити ті країни, які він планував мати у своїй сфері впливу", - зазначив дослідник. Мова про країни Східної Європи, тобто Угорщину, Польщу, Чехословаччину, Болгарію, Румунію.
"До них вивозилось зерно з України. Було поставлено задачу поставити 5 млн тонн, з яких близько 2,5 млн тонн було вивезено в ці країни. Найбільше, знов-таки, постраждав південь, і тут я можу виділити Бесарабську частину Одеської області, яка тоді називалась Ізмаїльська область, або ж етнографічно це Буджак. Там загинуло 10% населення.
Передовсім це стосувалося таких громад, як болгари й гагаузи. Гагаузів у Молдові та в Україні вимерло 40%. Тобто це фактично геноцид цього народу", - наголосив Кабачій.
https://uk.tgstat.com/channel/@espresotb/115756
Проста статистика...В Одесі греків було більше ніж євреїв, майже вся місцева влада була з греків...А тепер знайдіть хоч одного