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Посольство Украины требует расследовать нападение членов Коммунистической партии Греции на акцию памяти жертв Голодомора

Напад на акцію українців до роковин Голодомору у Греції

Посольство Украины в Греции требует расследовать нападение на акцию, которую проводили украинцы в городе Мандра ко дню памяти жертв Голодомора, и подтвердило, что от действий нападавших физически пострадал присутствующий на мероприятии украинский дипломат.

Об этом говорится в официальном заявлении посольства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Посольство выразило протест по поводу агрессивных действий и провокаций в отношении участников акции украинской общины, отметив, что нападавшими были члены Коммунистической партии Греции.

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"Посольство решительно осуждает позорный срыв памятного мероприятия, которое имеет глубокую историческую и эмоциональную значимость для украинского народа. Эта провокация, кульминацией которой стали физические нападения – включая нападение на украинского дипломата, который получил телесные повреждения – являются абсолютно неприемлемой и составляет вопиющее нарушение международных норм, защищающих дипломатический персонал", – говорится в заявлении.

Посольство призвало Грецию обеспечить надлежащее расследование инцидента.

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"Важно обезопасить право отдельных лиц и общин чтить исторические трагедии, не опасаясь запугивания или насилия... Верим, что соответствующие греческие органы сделают все необходимое, чтобы отреагировать на этот серьезный инцидент и предотвратить подобные провокации в будущем", - отметили в посольстве.

Автор: 

Голодомор (1055) Греция (723) коммунизм (287) нападение (2208) посольство Украины (333)


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Топ комментарии
+19
Греки такі самі проститутки як і мадяри - аби платили
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23.11.2024 22:18
+18
Комуністи за голодомор. "Що і треба було довести».
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23.11.2024 22:29
+17
Провокатори за кремлівське бабло.
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23.11.2024 22:19
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Ну шо я казав?
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23.11.2024 22:03 Ответить
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23.11.2024 22:03 Ответить
ta da.....
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23.11.2024 22:17 Ответить
Шото призрак комунізму заблукав на землях благословенної Елади.
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23.11.2024 22:04 Ответить
Він звідти ніколи й не виходив
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24.11.2024 00:14 Ответить
В парламенті Греції комуністична партія на четвертому місці з десяти партій.
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24.11.2024 00:33 Ответить
Кацапська нафта "по $60" справно підживлює комуняцький рух в усьому світі.
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24.11.2024 08:57 Ответить
Навіщо писати маячню?
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23.11.2024 23:59 Ответить
Бо в голові- тирса!
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24.11.2024 07:34 Ответить
Де та поліція була під час акції?
Мабуть кацапські 30-ть срібникіа очі засліпили.
Іуди.
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23.11.2024 22:09 Ответить
Там де була в отелі в Києві на Еспланадній, де прямо поред білого дня, де після довгої бійки, чувак застрелив двох осіб.
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24.11.2024 00:01 Ответить
Греки такі самі проститутки як і мадяри - аби платили
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23.11.2024 22:18 Ответить
Із 2022 року і по сьогодні грецький танкерний флот став найбільшим перевізником у світі москальської нафти і нафтопродуктів.
Але є і позитивні тенденції - з 2018року (коли москалі запхали своє рило у внутрішні справи православної церкви Елади) в Греції дуже сильно погіршились стосунки з москалями на гуманітарно-релігійному напрямку і в дотичних сферах. Їхня церква то для них святе - будь-яке чуже рило відразу перетворюється на злісного ворога.
А ось економіку вони відділяють від гуманітарних питань і міжнародної політики.
З однієї сторони роблять жирний гешефт з москалями, а з другої сторони на рівні міжнародної політики усюди підтримують Україну і виступають проти **********.
Так що є різниця між греками і мадярами - греки грають ''в дві руки'', а в мадярів чітка однозначна анти-українська позиція.
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23.11.2024 22:51 Ответить
Провокатори за кремлівське бабло.
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23.11.2024 22:19 Ответить
Комунізм - це червоний фашизм
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23.11.2024 22:23 Ответить
Зголодніли грецькі комуняки , що зазіхнули на кацапське
криваве бабло 😡
Дуже багато маю друзів із Греції ( які вчилися в нашому Університеті Тараса Шевченка )
але мої знайомі завжди підтримували нашу краіну , а те що сьогодні сталося , це робота фсб рашинськоії пед@раціі 🙁
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23.11.2024 22:26 Ответить
Може й за фсб-шне бабло ці недоумки напали, проте залюбки. Грецькі комуністи в університети не надто рвуться, це примітивніша за інших популістів маса, яка легко клює на пропаганду, між іншим, після II WW Греція серйозно і довго хворіла на комуняцьку лівизну, цього лайна у відсотках др виборців було дуже багато, до того ж кризу відчутно поглиблювала Рашистська недоімперія (під машкарою СРСР). Греції довелося тривалий час лікуватися, щоб подужати цю хворобу, а зараз це рецидиви. Можливо, в Іспанії чи Італії тупих ліваків навіть більше залишилося.
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23.11.2024 22:48 Ответить
Комуністи за голодомор. "Що і треба було довести».
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23.11.2024 22:29 Ответить
А в вас є комуністи? - кому істи є - працювати нема кому
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23.11.2024 22:36 Ответить
Щось цих комуністів розплодилось по Європі ! То в Польщі страйкують на кордоні, то у Нідерландах лінчують євреїв, і ось вже й Еллада почервоніла.
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23.11.2024 22:47 Ответить
Ці гівнюки продовжують покривати злочини проти людяності, вчинені тоталітарним режимом Сталіна. За це треба їх притягти до відповідальності.
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23.11.2024 22:50 Ответить
Просто забули як їхню діаспору в Одесі вантажили в товарні вагони
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24.11.2024 09:15 Ответить
Ще в німецькій маршовій пісні співали: Der Rote kommt nie mehr zu Ruh. (Червоні ніколи не вгамуються).
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23.11.2024 22:58 Ответить
Потрібен суд над комунізмом .
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23.11.2024 23:24 Ответить
..а для греків краще було б повернути владу"Чорних полковників"
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24.11.2024 10:33 Ответить
Грецькі (ч)ленінці. А взагалі ці грекі #уйня рідкісна((: Вважають себе спадкоємцями давніх греків, еллінів, тощо .. Насправді вони таки ж самі "елліни", як узбеки і таджики - москвичи.
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23.11.2024 23:59 Ответить
Та за грязьпромовское бабло те комуняки и в Кук клукс клан завтра оденутся запросто!
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24.11.2024 00:28 Ответить
Під час влаштованого Сталіним голодомору вимерло 50% гагаузів, а сьогодні вони вірять російській пропаганді й Україна занехаяла цей регіон, - історик Кабачій
"Причини були такі, що Радянський Союз вирішив задобрити ті країни, які він планував мати у своїй сфері впливу", - зазначив дослідник. Мова про країни Східної Європи, тобто Угорщину, Польщу, Чехословаччину, Болгарію, Румунію.
"До них вивозилось зерно з України. Було поставлено задачу поставити 5 млн тонн, з яких близько 2,5 млн тонн було вивезено в ці країни. Найбільше, знов-таки, постраждав південь, і тут я можу виділити Бесарабську частину Одеської області, яка тоді називалась Ізмаїльська область, або ж етнографічно це Буджак. Там загинуло 10% населення.
Передовсім це стосувалося таких громад, як болгари й гагаузи. Гагаузів у Молдові та в Україні вимерло 40%. Тобто це фактично геноцид цього народу", - наголосив Кабачій.

https://uk.tgstat.com/channel/@espresotb/115756
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24.11.2024 00:30 Ответить
Під час голодомору 1932 -33, Буджак , як і вся Бессарабія були у складі Румунії. Може мова про голодомор 1947 року?
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24.11.2024 06:29 Ответить
Але потім вже при брежнєві туди загнали десантну дивізію...де кадри готували в рЯзАні...офіцери отримували непогані гроші і місцеві болгарки виходили заміж за цю російську наволоч ....потім плодили прокацапських суржиків....лишалися і орки солдати на прапорів і теж одружувались на місцевих...в 93 дивізію розділила і значна частина біосміття повернулася в рідні їбеня...але полишались пенсіонери та їх нащадки....ненависть до України була просто шаленою...зараз трохи порозумнішали...
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24.11.2024 13:04 Ответить
Еладські дебіли... Бажаю їм всім спокути долю чорноморських греків радянського союзу...
Проста статистика...В Одесі греків було більше ніж євреїв, майже вся місцева влада була з греків...А тепер знайдіть хоч одного
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24.11.2024 08:51 Ответить
Браво посольство. ‼️‼️‼️
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24.11.2024 12:02 Ответить
 
 