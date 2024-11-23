Посольство Украины требует расследовать нападение членов Коммунистической партии Греции на акцию памяти жертв Голодомора

Посольство Украины в Греции требует расследовать нападение на акцию, которую проводили украинцы в городе Мандра ко дню памяти жертв Голодомора, и подтвердило, что от действий нападавших физически пострадал присутствующий на мероприятии украинский дипломат.

Об этом говорится в официальном заявлении посольства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Посольство выразило протест по поводу агрессивных действий и провокаций в отношении участников акции украинской общины, отметив, что нападавшими были члены Коммунистической партии Греции.

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"Посольство решительно осуждает позорный срыв памятного мероприятия, которое имеет глубокую историческую и эмоциональную значимость для украинского народа. Эта провокация, кульминацией которой стали физические нападения – включая нападение на украинского дипломата, который получил телесные повреждения – являются абсолютно неприемлемой и составляет вопиющее нарушение международных норм, защищающих дипломатический персонал", – говорится в заявлении.

Посольство призвало Грецию обеспечить надлежащее расследование инцидента.

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"Важно обезопасить право отдельных лиц и общин чтить исторические трагедии, не опасаясь запугивания или насилия... Верим, что соответствующие греческие органы сделают все необходимое, чтобы отреагировать на этот серьезный инцидент и предотвратить подобные провокации в будущем", - отметили в посольстве.