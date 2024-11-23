РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4071 посетитель онлайн
Новости Видео
9 251 44

В Греции неизвестные с коммунистическими флагами напали на акцию украинцев к годовщине Голодомора. ВИДЕО

Представители украинской общины в Греции заявляют, что большая группа неизвестных лиц с коммунистической символикой агрессивно срывала их мероприятие ко дню памяти жертв Голодомора.

Об этом сообщил священник Украинской церковной общины святого Николая УГКЦ в Греции Игорь Посоленик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Инцидент произошел в городе Мадри, куда украинцы съехались из других населенных пунктов к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы провести там памятные мероприятия.

Читайте также: Мир должен знать о Голодоморе, чтобы понять мотивы нынешней агрессии России, - Сибига

"В субботу во время мирного мероприятия, посвященного Дню памяти жертв Голодомора в Украине, группа агрессивно настроенных лиц под коммунистическими флагами и лозунгами напала на украинцев среди которых значительная часть были женщины и дети украинских школ и ассоциаций...

Из показаний участников, нападавшие, вооруженные коммунистической символикой, перекрыли доступ к памятнику, а также прибегли к агрессивным действиям. В ход пошли оскорбления, угрозы", - рассказал Игорь Посоленик.

На опубликованном им видео можно видеть стычки и даже применение пиротехники. Оппонентов акции - около двух десятков человек.

Священник также упомянул, что в результате действий неизвестных пострадал представитель украинского посольства, не называя имени и должности.

Читайте также: Байден почтил память жертв Голодомора и отметил важность поддержки Украины: США вместе с украинцами в тяжелое время

"Греция является европейским демократическим государством, которое приняло тысячи украинских детей и семей, которые были вынуждены искать убежище из-за российской агрессии. Однако этот случай стал шоком для общества, особенно учитывая то, что нападение произошло на мероприятии, которое должно было подчеркнуть важность памяти о трагедии прошлого", - пишет Игорь Посоленик.

"Этот инцидент еще раз поднимает вопрос о том, кто на самом деле является "фашистами", если агрессивное поведение демонстрируется со стороны тех, кто выступает за свободу слова и демократию... Кроме этого, поднимается вопрос о том, может ли поддержка некоторыми группами пророссийской пропаганды в Европе представлять реальную угрозу для гражданского мира", - добавил он.

Автор: 

Голодомор (1055) Греция (723) коммунизм (287) нападение (2208) украинцы (3861)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Касаби.
Смердючі касаби.
показать весь комментарий
23.11.2024 21:25
+20
показать весь комментарий
23.11.2024 21:27
+20
Tanya Adams: Очередной из рубрики "А я говорила!". Буду повторять, пока это перестанет быть актуальным. "Повторение - мать учения".
Иногда нужно встряхиваться. Поднимать глаза от своей обыденности.
Иногда нужно прийти в Мемориал Памяти Жертв Голодомора и привести туда детей.
Иногда нужно засомневаться в восприятии своей жизни, как чего-то неизменного.
Вот вы живёте с семьей, где-то на Полтавщине, трудитесь, ругаетесь, миритесь, строите планы на завтра и на весну. А завтра к вам пришли вооруженные комуняки и выгребли всю пищу в ноль. И у ваших соседей. У всех. Сложили зерно в разваленную церковь и поставили краснопузого охранять. Зерно там гниёт.
А вы здесь умираете.
И страшнее смерти от голода, наверное, только то, что твои дети умирают раньше тебя. А ты не можешь ничего, даже сбежать. Где-то в Москве решили, что ты и твоя семья умрёт. И ещё 4 миллиона таких как ты. Зачем? А нас просто дофигища.
Мы самая большая нерусская популяция СССРа. Расстреливать нас долго, вывозить куда-то - вагонов не хватит, а вот голод- самое оно, чтоб тотально сократить численность. На несколько поколений вперёд. И привить безусловную покорность.
Потому что нет ничего более унижающего, лишающего всякого достоинства и сводящего с ума, чем вот это медленное беспомощное умирание.
.......
Спроси у своей бабушки, если она жива и если захочет рассказать, как умирали от голода её земляки на Полтавщине, где даже палка, воткнутая в землю, плодоносит. Умирали, потому что кто-то в Москве решил, что они должны умереть.
У тебя сейчас есть квартира, работа, еда, интернет, идеи, планы, друзья, семья, возможности. А что у тебя останется, когда у тебя не останется ничего?
https://t.me/tanya_adams/7841
показать весь комментарий
23.11.2024 21:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Касаби.
Смердючі касаби.
показать весь комментарий
23.11.2024 21:25 Ответить
Это проплаченные фсб при кацапском посольстве греческие социалисты.
показать весь комментарий
23.11.2024 21:36 Ответить
Ні..греки...просто там дуже багато дебілів...доля чорноморських греків звісно ж їм невідома...
показать весь комментарий
24.11.2024 08:56 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2024 21:27 Ответить
У бункерах нема вікон. Нажаль.
показать весь комментарий
24.11.2024 04:08 Ответить
Засмерділо онучами і личаками. Закинь собі щось з лопати у пащеку.
показать весь комментарий
23.11.2024 21:33 Ответить
фсбешка працює скрізь , українці памʼятайте про це , поки що світ толерує московію ...

мінімальні вимоги безпеки по усьому світу;
- не користутеся телеграмом , а для кординаціі патріотичних акцій тим паче
- ніколи не спілкуйтеся з москворотими і нічого їм не кажіть і не вирішуйте з ними ( москворотих українців не існує)
показать весь комментарий
23.11.2024 21:33 Ответить
Це навіть обговоренню не підлягає - без козломордих там не обійшлося, але там є і " пролетарії " з повернутими мізками
показать весь комментарий
23.11.2024 21:43 Ответить
До чого тут месенджер коли мізків немає? Я користуюсь Телеграмом дуже давно, кацапсячої муйні не читаю, вона мені навіть з точки зору гумору не цікава.
показать весь комментарий
23.11.2024 21:50 Ответить
Ефективніше з собою біти взяти...
показать весь комментарий
23.11.2024 21:57 Ответить
Комуняти і в греції комуняки
показать весь комментарий
23.11.2024 21:33 Ответить
По роботі доводилося стикатися з греками. В більшості своїй дуже лояльні до кацапів , до українців відношення. як до меншовартісних
показать весь комментарий
23.11.2024 21:38 Ответить
Якщо в нас в греції такий же посол що і в Болгарії...
показать весь комментарий
23.11.2024 21:49 Ответить
Їм сталін теж в 1946-1947 української пшениці підігнав в надії схилити їх на свій бік і зробити країною Варшавського договору
показать весь комментарий
23.11.2024 21:33 Ответить
Куди, тридцять срібникіа ще в горлі стане.
показать весь комментарий
23.11.2024 21:37 Ответить
Tanya Adams: Очередной из рубрики "А я говорила!". Буду повторять, пока это перестанет быть актуальным. "Повторение - мать учения".
Иногда нужно встряхиваться. Поднимать глаза от своей обыденности.
Иногда нужно прийти в Мемориал Памяти Жертв Голодомора и привести туда детей.
Иногда нужно засомневаться в восприятии своей жизни, как чего-то неизменного.
Вот вы живёте с семьей, где-то на Полтавщине, трудитесь, ругаетесь, миритесь, строите планы на завтра и на весну. А завтра к вам пришли вооруженные комуняки и выгребли всю пищу в ноль. И у ваших соседей. У всех. Сложили зерно в разваленную церковь и поставили краснопузого охранять. Зерно там гниёт.
А вы здесь умираете.
И страшнее смерти от голода, наверное, только то, что твои дети умирают раньше тебя. А ты не можешь ничего, даже сбежать. Где-то в Москве решили, что ты и твоя семья умрёт. И ещё 4 миллиона таких как ты. Зачем? А нас просто дофигища.
Мы самая большая нерусская популяция СССРа. Расстреливать нас долго, вывозить куда-то - вагонов не хватит, а вот голод- самое оно, чтоб тотально сократить численность. На несколько поколений вперёд. И привить безусловную покорность.
Потому что нет ничего более унижающего, лишающего всякого достоинства и сводящего с ума, чем вот это медленное беспомощное умирание.
.......
Спроси у своей бабушки, если она жива и если захочет рассказать, как умирали от голода её земляки на Полтавщине, где даже палка, воткнутая в землю, плодоносит. Умирали, потому что кто-то в Москве решил, что они должны умереть.
У тебя сейчас есть квартира, работа, еда, интернет, идеи, планы, друзья, семья, возможности. А что у тебя останется, когда у тебя не останется ничего?
https://t.me/tanya_adams/7841
показать весь комментарий
23.11.2024 21:39 Ответить
лаптєногіє всех стран соєдіняються ((
показать весь комментарий
23.11.2024 21:43 Ответить
Греция ещё одна страна лузер ....
Наследница Византии...
Взяли в ЕС ....потом не могли понять как и куда деть ...
показать весь комментарий
23.11.2024 21:43 Ответить
через декілька років ЄС буде ***** від інфільтрованих до їхніх країн через "Ідітє лєсом" кацапів.
показать весь комментарий
23.11.2024 21:50 Ответить
"Невідомі"
показать весь комментарий
23.11.2024 21:51 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2024 21:53 Ответить
Соромно , що навіть комуняки в Греціі купились на москальські бабки ,
кацець 😡
показать весь комментарий
23.11.2024 22:03 Ответить
оце так сенсація - комуняки беруть гроші фсб.
показать весь комментарий
23.11.2024 22:11 Ответить
Там і без фсб дебілів вистачає
показать весь комментарий
24.11.2024 08:59 Ответить
Не вірю, щоб отак цілеспрямовано, без указань скоїли напад. Я наприклад такого навіть в Луганську не пам'ятаю
показать весь комментарий
24.11.2024 10:07 Ответить
будемо і далі робити вигляд що це мирні демонстранти, які не мають ніякого зв'язку з москвою
показать весь комментарий
23.11.2024 22:08 Ответить
Нафтодоларів в москалів поки що вистачає на грецьких комуністичних маргіналів.
Будемо сподіватись - що ще не довго залишилось.
показать весь комментарий
23.11.2024 22:18 Ответить
А вгодовані в Греції комуняки та комунячки. Гидкі й бридкі.
показать весь комментарий
23.11.2024 22:48 Ответить
Смердить кацапськими обісраними лаптями та портками...
показать весь комментарий
23.11.2024 23:09 Ответить
Продажні потвори за російські нафтодолари
показать весь комментарий
24.11.2024 00:00 Ответить
Бувала я в Греції. Там купа російських греків з Північного Кавказу. І багато з них вважають себе "русскімі", ниють про "родіну", пишуть якісь жахливі графоманські вірші "на русскам йазикє", але додому аж ніяк не поспішають.
А ото червоними ганчірками порозмахувати, то чому б ні.
показать весь комментарий
24.11.2024 05:13 Ответить
А пам'ятаєте нашого червонодупого підера Кілінкарова....
Дуже дивно на що вони там ностальгують...колись в Одесі греків було більше євреїв...всіх посадили в товарняк і вивезли до сибіру...знайдіть в Одесі грека... якщо і є то тільки якийсь суржик з кацапським прізвищем без роду без племені...
мабуть хочуть повторить
показать весь комментарий
24.11.2024 09:04 Ответить
Колись і російських німців майже усіх посадили в товарняк і вивезли до сибіру та північного Казахстану. А тепер вони та їхні діти ниють про жахливу долю "трудармійців" (це так у роки війни та після йменувалися вислані німці-раби), теж пишуть жахливі графоманські вірші та оповіданнячка - у жодному літературному альманасі обов'язково знайдеться черговий Плач Фріцевни чи Карловни про страждання російських німців "во ґлубінє сібірскіх руд". Але жоден рашистський захід у Німеччині, жодна демонстрація під трикольоровими ганчірками не обходиться без цих вилупків. Вони дуже корисні для рашистських агентів впливу, бо депортувати ідіотів не можна - вони одразу з перетином німецького кордону одержують громадянство Німеччіни.
Отака фігня, малята!
показать весь комментарий
24.11.2024 13:45 Ответить
Це жах! Кругом москалі й нквдисти!!!
показать весь комментарий
24.11.2024 08:02 Ответить
Путін *****! Памʼятай про це, московит.
показать весь комментарий
25.11.2024 13:15 Ответить
Греки ватні і в більшості заражені соціалістичними ідеями. Кацапів *******, бо вони,тіпа також православні і.т.д. Стикався із такими тут в Америці. Якось мій цирюльник випитував у мене про Крим «чому Україна не дає «бідним ризьким свободу в Криму». Ватніст у них сидить глибоко і давно, ще з минулого століття. А ця акція звісно проплачена російським посольством. Кацапня сере своєю брехнею по цілому світі.
показать весь комментарий
25.11.2024 13:14 Ответить
 
 