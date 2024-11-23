В Греции неизвестные с коммунистическими флагами напали на акцию украинцев к годовщине Голодомора. ВИДЕО

Представители украинской общины в Греции заявляют, что большая группа неизвестных лиц с коммунистической символикой агрессивно срывала их мероприятие ко дню памяти жертв Голодомора.

Об этом сообщил священник Украинской церковной общины святого Николая УГКЦ в Греции Игорь Посоленик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Инцидент произошел в городе Мадри, куда украинцы съехались из других населенных пунктов к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы провести там памятные мероприятия.

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"В субботу во время мирного мероприятия, посвященного Дню памяти жертв Голодомора в Украине, группа агрессивно настроенных лиц под коммунистическими флагами и лозунгами напала на украинцев среди которых значительная часть были женщины и дети украинских школ и ассоциаций...

Из показаний участников, нападавшие, вооруженные коммунистической символикой, перекрыли доступ к памятнику, а также прибегли к агрессивным действиям. В ход пошли оскорбления, угрозы", - рассказал Игорь Посоленик.

На опубликованном им видео можно видеть стычки и даже применение пиротехники. Оппонентов акции - около двух десятков человек.

Священник также упомянул, что в результате действий неизвестных пострадал представитель украинского посольства, не называя имени и должности.

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"Греция является европейским демократическим государством, которое приняло тысячи украинских детей и семей, которые были вынуждены искать убежище из-за российской агрессии. Однако этот случай стал шоком для общества, особенно учитывая то, что нападение произошло на мероприятии, которое должно было подчеркнуть важность памяти о трагедии прошлого", - пишет Игорь Посоленик.

"Этот инцидент еще раз поднимает вопрос о том, кто на самом деле является "фашистами", если агрессивное поведение демонстрируется со стороны тех, кто выступает за свободу слова и демократию... Кроме этого, поднимается вопрос о том, может ли поддержка некоторыми группами пророссийской пропаганды в Европе представлять реальную угрозу для гражданского мира", - добавил он.