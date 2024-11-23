В Греции неизвестные с коммунистическими флагами напали на акцию украинцев к годовщине Голодомора. ВИДЕО
Представители украинской общины в Греции заявляют, что большая группа неизвестных лиц с коммунистической символикой агрессивно срывала их мероприятие ко дню памяти жертв Голодомора.
Об этом сообщил священник Украинской церковной общины святого Николая УГКЦ в Греции Игорь Посоленик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Инцидент произошел в городе Мадри, куда украинцы съехались из других населенных пунктов к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы провести там памятные мероприятия.
"В субботу во время мирного мероприятия, посвященного Дню памяти жертв Голодомора в Украине, группа агрессивно настроенных лиц под коммунистическими флагами и лозунгами напала на украинцев среди которых значительная часть были женщины и дети украинских школ и ассоциаций...
Из показаний участников, нападавшие, вооруженные коммунистической символикой, перекрыли доступ к памятнику, а также прибегли к агрессивным действиям. В ход пошли оскорбления, угрозы", - рассказал Игорь Посоленик.
На опубликованном им видео можно видеть стычки и даже применение пиротехники. Оппонентов акции - около двух десятков человек.
Священник также упомянул, что в результате действий неизвестных пострадал представитель украинского посольства, не называя имени и должности.
"Греция является европейским демократическим государством, которое приняло тысячи украинских детей и семей, которые были вынуждены искать убежище из-за российской агрессии. Однако этот случай стал шоком для общества, особенно учитывая то, что нападение произошло на мероприятии, которое должно было подчеркнуть важность памяти о трагедии прошлого", - пишет Игорь Посоленик.
"Этот инцидент еще раз поднимает вопрос о том, кто на самом деле является "фашистами", если агрессивное поведение демонстрируется со стороны тех, кто выступает за свободу слова и демократию... Кроме этого, поднимается вопрос о том, может ли поддержка некоторыми группами пророссийской пропаганды в Европе представлять реальную угрозу для гражданского мира", - добавил он.
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Смердючі касаби.
мінімальні вимоги безпеки по усьому світу;
- не користутеся телеграмом , а для кординаціі патріотичних акцій тим паче
- ніколи не спілкуйтеся з москворотими і нічого їм не кажіть і не вирішуйте з ними ( москворотих українців не існує)
Иногда нужно встряхиваться. Поднимать глаза от своей обыденности.
Иногда нужно прийти в Мемориал Памяти Жертв Голодомора и привести туда детей.
Иногда нужно засомневаться в восприятии своей жизни, как чего-то неизменного.
Вот вы живёте с семьей, где-то на Полтавщине, трудитесь, ругаетесь, миритесь, строите планы на завтра и на весну. А завтра к вам пришли вооруженные комуняки и выгребли всю пищу в ноль. И у ваших соседей. У всех. Сложили зерно в разваленную церковь и поставили краснопузого охранять. Зерно там гниёт.
А вы здесь умираете.
И страшнее смерти от голода, наверное, только то, что твои дети умирают раньше тебя. А ты не можешь ничего, даже сбежать. Где-то в Москве решили, что ты и твоя семья умрёт. И ещё 4 миллиона таких как ты. Зачем? А нас просто дофигища.
Мы самая большая нерусская популяция СССРа. Расстреливать нас долго, вывозить куда-то - вагонов не хватит, а вот голод- самое оно, чтоб тотально сократить численность. На несколько поколений вперёд. И привить безусловную покорность.
Потому что нет ничего более унижающего, лишающего всякого достоинства и сводящего с ума, чем вот это медленное беспомощное умирание.
.......
Спроси у своей бабушки, если она жива и если захочет рассказать, как умирали от голода её земляки на Полтавщине, где даже палка, воткнутая в землю, плодоносит. Умирали, потому что кто-то в Москве решил, что они должны умереть.
У тебя сейчас есть квартира, работа, еда, интернет, идеи, планы, друзья, семья, возможности. А что у тебя останется, когда у тебя не останется ничего?
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Наследница Византии...
Взяли в ЕС ....потом не могли понять как и куда деть ...
кацець 😡
Будемо сподіватись - що ще не довго залишилось.
А ото червоними ганчірками порозмахувати, то чому б ні.
Дуже дивно на що вони там ностальгують...колись в Одесі греків було більше євреїв...всіх посадили в товарняк і вивезли до сибіру...знайдіть в Одесі грека... якщо і є то тільки якийсь суржик з кацапським прізвищем без роду без племені...
мабуть хочуть повторить
Отака фігня, малята!