РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4097 посетителей онлайн
Новости
899 15

Мир должен знать о Голодоморе, чтобы понять мотивы нынешней агрессии России, - Сибига

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал признать Голодомор геноцидом украинского народа все страны, которые до сих пор этого не сделали.

"В День памяти жертв Голодомора мы отдаем дань уважения миллионам украинцев, которых Сталин и его режим убили голодом. Кремль пытался сломать хребет нашей нации, уничтожить целые поколения. Это ужасное преступление не имеет срока давности", - подчеркнул Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что мир должен знать о Голодоморе, чтобы понять истинные мотивы нынешней агрессии России против Украины.

Читайте также: Байден почтил память жертв Голодомора и отметил важность поддержки Украины: США вместе с украинцами в тяжелое время

"Я призываю все страны, которые еще не сделали этого, признать Голодомор геноцидом украинского народа. Мы должны помнить. Память - это наша сила", - написал глава внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД Украины отмечается, что сталинский тоталитарный режим в XX веке и путинский преступный режим в 21-м прибегли к геноцидам. Кремлевский режим стремится вызвать глобальный продовольственный кризис и голод, а Путин превратил угрозу голода в оружие.

Смотрите также: Сегодня Россия снова использует еду как оружие и инструмент власти и принуждения, - Бринк в День памяти жертв Голодоморов. ВИДЕО

"Россия системно и прицельно наносит удары по нашей портовой инфраструктуре. В течение июля - октября этого года Россия осуществила около 60 таких атак. Как следствие, повреждены и уничтожены почти 300 объектов портовой инфраструктуры, 22 гражданских судна. Такие действия имеют все признаки геноцидальной политики", - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что помня о Голодоморе 1932-1933 годов, несмотря на российскую вооруженную агрессию, Украина остается гарантом продовольственной безопасности для многих стран и регионов мира.

Смотрите также: Зеленский и первая леди почтили память жертв голодоморов в Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Никто ни в одном уголке мира не должен страдать от голода. Мы, украинцы, как никто это понимаем и готовы это гарантировать. Украинское зерно является гарантом глобальной продовольственной безопасности. Суверенная Украина является гарантом всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что 28 стран признали Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа на парламентском уровне и Украина продолжает дипломатические усилия на этом направлении.

Читайте также: МВД и Музей Голодомора обнародовали тысячи уголовных дел о Голодоморе

"Важно, чтобы каждый понимал: преступления, которые остались безнаказанными в прошлом, имеют прямые последствия для настоящего. Мир должен дать справедливую оценку преступлениям Москвы прошлого и сильный ответ на нынешнюю глобальную российскую угрозу", - говорится в заявлении.

Автор: 

Голодомор (1055) МИД (6938) Сибига Андрей (377)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Сподіваюсь, колись напишуть як знущалися у наші часи над мешканцями України, коли дні жирують через край а остальні отримують мізерну пенсію, та зарплатню.
показать весь комментарий
23.11.2024 19:04
+3
Справді? Та половина як не більше ж з вас з Ющенка ржали та анекдоти про голодомор складали. Ліцеміри 😔😔😔😿
показать весь комментарий
23.11.2024 19:12
+2
Василю, схрони підмети і перевір все там, змаж - все до того йде...
показать весь комментарий
23.11.2024 19:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василю, схрони підмети і перевір все там, змаж - все до того йде...
показать весь комментарий
23.11.2024 19:04 Ответить
батько ні тобі ні мені локацію не здав...
от і ми не здамо...!
показать весь комментарий
23.11.2024 21:41 Ответить
Сподіваюсь, колись напишуть як знущалися у наші часи над мешканцями України, коли дні жирують через край а остальні отримують мізерну пенсію, та зарплатню.
показать весь комментарий
23.11.2024 19:04 Ответить
А мешканці мали пошукати в голові мізки перед тим, як ішли голосувати. Бачили очі, що купували.
показать весь комментарий
23.11.2024 23:44 Ответить
та лано - Амеріка нагодує і приме...
ви головне бубу потужно не хвилюйте, б сесере щє планів з 19 - ну і шо з тим срачем робити?
показать весь комментарий
23.11.2024 19:12 Ответить
Тебе вже прийняли і нагодували?
показать весь комментарий
23.11.2024 22:35 Ответить
так
показать весь комментарий
23.11.2024 22:36 Ответить
і це був 93й - як би рукі не і з жопи
показать весь комментарий
23.11.2024 22:40 Ответить
тебе не приймуть - тут не дуже по зелених bаранах...
показать весь комментарий
23.11.2024 23:06 Ответить
Не треба усіх по своїм рогам міряти
показать весь комментарий
24.11.2024 01:36 Ответить
сказала коза ветвіста... 🤣
показать весь комментарий
24.11.2024 01:59 Ответить
Справді? Та половина як не більше ж з вас з Ющенка ржали та анекдоти про голодомор складали. Ліцеміри 😔😔😔😿
показать весь комментарий
23.11.2024 19:12 Ответить
та він і зараз такий - зелене хамло - інших там в опі не держать.
показать весь комментарий
24.11.2024 02:14 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2024 20:37 Ответить
 
 