Мир должен знать о Голодоморе, чтобы понять мотивы нынешней агрессии России, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал признать Голодомор геноцидом украинского народа все страны, которые до сих пор этого не сделали.

"В День памяти жертв Голодомора мы отдаем дань уважения миллионам украинцев, которых Сталин и его режим убили голодом. Кремль пытался сломать хребет нашей нации, уничтожить целые поколения. Это ужасное преступление не имеет срока давности", - подчеркнул Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что мир должен знать о Голодоморе, чтобы понять истинные мотивы нынешней агрессии России против Украины.

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"Я призываю все страны, которые еще не сделали этого, признать Голодомор геноцидом украинского народа. Мы должны помнить. Память - это наша сила", - написал глава внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД Украины отмечается, что сталинский тоталитарный режим в XX веке и путинский преступный режим в 21-м прибегли к геноцидам. Кремлевский режим стремится вызвать глобальный продовольственный кризис и голод, а Путин превратил угрозу голода в оружие.

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"Россия системно и прицельно наносит удары по нашей портовой инфраструктуре. В течение июля - октября этого года Россия осуществила около 60 таких атак. Как следствие, повреждены и уничтожены почти 300 объектов портовой инфраструктуры, 22 гражданских судна. Такие действия имеют все признаки геноцидальной политики", - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что помня о Голодоморе 1932-1933 годов, несмотря на российскую вооруженную агрессию, Украина остается гарантом продовольственной безопасности для многих стран и регионов мира.

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"Никто ни в одном уголке мира не должен страдать от голода. Мы, украинцы, как никто это понимаем и готовы это гарантировать. Украинское зерно является гарантом глобальной продовольственной безопасности. Суверенная Украина является гарантом всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что 28 стран признали Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа на парламентском уровне и Украина продолжает дипломатические усилия на этом направлении.

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"Важно, чтобы каждый понимал: преступления, которые остались безнаказанными в прошлом, имеют прямые последствия для настоящего. Мир должен дать справедливую оценку преступлениям Москвы прошлого и сильный ответ на нынешнюю глобальную российскую угрозу", - говорится в заявлении.