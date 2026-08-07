Комітет Ради звернеться до Корецького щодо призначення нового глави Мінцифри без погодження

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації вирішив звернутися до прем’єр-міністра України Сергія Корецького з вимогою пояснити призначення нової міністерки цифрової трансформації Оксани Ферчук без попереднього обговорення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби апарату Верховної Ради за підсумками засідання 6 серпня.

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Чому виникли питання до призначення

У комітеті зазначили, що призначення Оксани Ферчук викликало обговорення серед народних депутатів. Вони наголосили, що Міністерство цифрової трансформації реалізувало низку важливих реформ для держави.

За словами членів комітету, занепокоєння викликає питання безперервності цифровізації, розвиток Defence Tech, антикорупційних цифрових сервісів, а також інтеграція України в європейський технологічний простір.

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Які рішення ухвалив комітет

У зв’язку з цим депутати підтримали пропозицію звернутися до прем’єр-міністра з відповідним листом.

"Члени комітету підтримали пропозицію надіслати лист прем’єр-міністру з вимогою пояснити, чому призначення Ферчук відбулося без погодження із профільним комітетом", - йдеться у повідомленні.

Також народні депутати вирішили запросити міністерку на засідання комітету. Вона має представити програму своєї роботи та відповісти на запитання.

Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

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