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Новини Підвищення зарплат вчителям
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Зарплати вчителям підвищать на 20% з 1 вересня, – Корецький

корецький про підвищення зарплати вчителям

До 1 вересня всі навчальні заклади мають бути повністю готові до нового навчального року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Сергія Корецького, озвученій під час засідання уряду.

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Головний акцент на безпеці шкіл

Під час засідання уряду заслухали доповідь Міністерства освіти і науки щодо стану підготовки. За словами прем’єра, пріоритетом залишається безпека учнів і педагогів.

Триває будівництво укриттів, а також забезпечення громад шкільними автобусами. Попри атаки на друкарні та склади, учні всіх класів мають бути повністю забезпечені підручниками.

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Зарплати, стипендії та харчування

Також з 1 вересня передбачене підвищення заробітної плати педагогів на 20 відсотків. Удвічі зростуть й студентські стипендії.

Понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

"Усі питання, які ще потребують доопрацювання, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року", - заявив Корецький.

  • Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив 419 млн грн на зарплати працівникам військових адміністрацій шести областей.

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Автор: 

школа (2154) навчання (656) вчитель (363) зарплата (1370) Корецький Сергій (81)
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Топ коментарі
+12
І буде 4800 баксів?
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06.08.2026 22:37 Відповісти
+8
Такі ЗЕшмурдяк на всяк випадок готується до виборів і прикормлює тих, хто буде рахувати бюлетні на виборчих дільницях!
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06.08.2026 22:37 Відповісти
+6
А ще буде посажено 1 млн дерев? Та пішли ви нафіг, зелені хабадні брехуни!
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06.08.2026 22:37 Відповісти

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