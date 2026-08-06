Зарплати вчителям підвищать на 20% з 1 вересня, – Корецький

До 1 вересня всі навчальні заклади мають бути повністю готові до нового навчального року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Сергія Корецького, озвученій під час засідання уряду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Головний акцент на безпеці шкіл

Під час засідання уряду заслухали доповідь Міністерства освіти і науки щодо стану підготовки. За словами прем’єра, пріоритетом залишається безпека учнів і педагогів.

Триває будівництво укриттів, а також забезпечення громад шкільними автобусами. Попри атаки на друкарні та склади, учні всіх класів мають бути повністю забезпечені підручниками.

Також читайте: Поліція викрила групу, яка під час блекаутів постачала неякісне вугілля для опалення шкіл і лікарень. ФОТОрепортаж

Зарплати, стипендії та харчування

Також з 1 вересня передбачене підвищення заробітної плати педагогів на 20 відсотків. Удвічі зростуть й студентські стипендії.

Понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

"Усі питання, які ще потребують доопрацювання, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року", - заявив Корецький.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив 419 млн грн на зарплати працівникам військових адміністрацій шести областей.

Читайте: 97% українських школярів уже користуються ШІ, але лише кожен сьомий зізнається в цьому вчителям, - опитування