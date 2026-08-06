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Новости Повышение зарплат учителям
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Зарплаты учителям повысят на 20% с 1 сентября, – Корецкий

Корецкий о повышении зарплаты учителям

К 1 сентября все учебные заведения должны быть полностью готовы к новому учебному году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Сергея Корецкого, озвученном во время заседания правительства.

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Главный акцент на безопасности школ

В ходе заседания правительства был заслушан доклад Министерства образования и науки о ходе подготовки. По словам премьера, приоритетом остается безопасность учеников и педагогов.

Продолжается строительство укрытий, а также обеспечение общин школьными автобусами. Несмотря на нападения на типографии и склады, ученики всех классов должны быть полностью обеспечены учебниками.

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Зарплаты, стипендии и питание

Также с 1 сентября предусмотрено повышение заработной платы педагогов на 20 процентов. Вдвое вырастут и студенческие стипендии.

Более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание.

"Все вопросы, которые еще требуют доработки, должны быть окончательно решены до начала учебного года", — заявил Корецкий.

  • Ранее сообщалось, что Кабмин выделил 419 млн грн на зарплаты сотрудникам военных администраций шести областей.

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Автор: 

школа (3150) обучение (651) учитель (509) заработная плата (2405) Корецкий Сергей (68)
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Топ комментарии
+12
І буде 4800 баксів?
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06.08.2026 22:37 Ответить
+8
Такі ЗЕшмурдяк на всяк випадок готується до виборів і прикормлює тих, хто буде рахувати бюлетні на виборчих дільницях!
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06.08.2026 22:37 Ответить
+6
А ще буде посажено 1 млн дерев? Та пішли ви нафіг, зелені хабадні брехуни!
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06.08.2026 22:37 Ответить

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