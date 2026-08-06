Зарплаты учителям повысят на 20% с 1 сентября, – Корецкий

К 1 сентября все учебные заведения должны быть полностью готовы к новому учебному году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Сергея Корецкого, озвученном во время заседания правительства.

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Главный акцент на безопасности школ

В ходе заседания правительства был заслушан доклад Министерства образования и науки о ходе подготовки. По словам премьера, приоритетом остается безопасность учеников и педагогов.

Продолжается строительство укрытий, а также обеспечение общин школьными автобусами. Несмотря на нападения на типографии и склады, ученики всех классов должны быть полностью обеспечены учебниками.

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Зарплаты, стипендии и питание

Также с 1 сентября предусмотрено повышение заработной платы педагогов на 20 процентов. Вдвое вырастут и студенческие стипендии.

Более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание.

"Все вопросы, которые еще требуют доработки, должны быть окончательно решены до начала учебного года", — заявил Корецкий.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил 419 млн грн на зарплаты сотрудникам военных администраций шести областей.

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