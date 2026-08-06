Зарплаты учителям повысят на 20% с 1 сентября, – Корецкий
К 1 сентября все учебные заведения должны быть полностью готовы к новому учебному году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Сергея Корецкого, озвученном во время заседания правительства.
Главный акцент на безопасности школ
В ходе заседания правительства был заслушан доклад Министерства образования и науки о ходе подготовки. По словам премьера, приоритетом остается безопасность учеников и педагогов.
Продолжается строительство укрытий, а также обеспечение общин школьными автобусами. Несмотря на нападения на типографии и склады, ученики всех классов должны быть полностью обеспечены учебниками.
Зарплаты, стипендии и питание
Также с 1 сентября предусмотрено повышение заработной платы педагогов на 20 процентов. Вдвое вырастут и студенческие стипендии.
Более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание.
"Все вопросы, которые еще требуют доработки, должны быть окончательно решены до начала учебного года", — заявил Корецкий.
- Ранее сообщалось, что Кабмин выделил 419 млн грн на зарплаты сотрудникам военных администраций шести областей.
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