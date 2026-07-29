Кабмин выделил 419 млн грн на зарплаты сотрудникам военных администраций шести областей, — Корецкий

Кабинет Министров Украины выделил 419 млн грн шести областным военным администрациям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

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Сегодня правительство распределило 419 млн грн между шестью областными военными администрациями:

Сумской,

Одесской,

Николаевской,

Харьковской,

Херсонской и

Черниговской областей.

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Куда будут направлены средства

Эти средства будут направлены на оплату труда сотрудников областных и районных военных администраций.

"Люди живут и работают в чрезвычайно сложных условиях. Наша обязанность — оказать всю необходимую поддержку", — отметил глава правительства.

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