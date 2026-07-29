Кабмін виділив 419 млн грн на зарплати працівникам військових адміністрацій шести областей, - Корецький

Кабінет Міністрів України розподілив 419 млн грн для шести обласних військових адміністрацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

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Сьогодні Уряд розподілив 419 млн грн для 6 обласних військових адміністрацій:

Сумської,

Одеської,

Миколаївської,

Харківської,

Херсонської та

Чернігівської областей.

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Куди спрямують кошти

Ці кошти будуть спрямовані на оплату праці працівників обласних і районних військових адміністрацій.

"Люди живуть і працюють у надзвичайно складних умовах. Наш обов'язок — надати всю необхідну підтримку", - зауважив очільник Уряду.

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