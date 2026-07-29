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Кабмін виділив 419 млн грн на зарплати працівникам військових адміністрацій шести областей, - Корецький

Уряд спрямував 419 млн грн на підтримку ОВА прифронтових регіонів

Кабінет Міністрів України розподілив 419 млн грн для шести обласних військових адміністрацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

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Сьогодні Уряд розподілив 419 млн грн для 6 обласних військових адміністрацій:

  • Сумської,
  • Одеської,
  • Миколаївської,
  • Харківської,
  • Херсонської та
  • Чернігівської областей.

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Куди спрямують кошти

Ці кошти будуть спрямовані на оплату праці працівників обласних і районних військових адміністрацій.

"Люди живуть і працюють у надзвичайно складних умовах. Наш обов'язок — надати всю необхідну підтримку", - зауважив очільник Уряду.

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Автор: 

бюджет (1643) військово-цивільна адміністрація (96) зарплата (1364) Корецький Сергій (66)
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