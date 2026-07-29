Кабмін виділив 419 млн грн на зарплати працівникам військових адміністрацій шести областей, - Корецький
Кабінет Міністрів України розподілив 419 млн грн для шести обласних військових адміністрацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прем’єр-міністра України Сергія Корецького.
Сьогодні Уряд розподілив 419 млн грн для 6 обласних військових адміністрацій:
- Сумської,
- Одеської,
- Миколаївської,
- Харківської,
- Херсонської та
- Чернігівської областей.
Куди спрямують кошти
Ці кошти будуть спрямовані на оплату праці працівників обласних і районних військових адміністрацій.
"Люди живуть і працюють у надзвичайно складних умовах. Наш обов'язок — надати всю необхідну підтримку", - зауважив очільник Уряду.
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