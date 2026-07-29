Корецький здійснив робочу поїздку на Сумщину й обговорив підготовку регіону до зими

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький здійснив першу робочу поїздку до Сумської області та обговорив ключові питання регіону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграм.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підготовка до зими та безпека регіону

Під час візиту основну увагу приділили підготовці до зимового періоду та виконанню плану стійкості. Також обговорили потреби військових і місцевих громад.

За словами Корецького, Сумська область щодня зазнає обстрілів з боку російських військ. Удари спрямовані по енергетиці, логістиці та цивільних об’єктах.

"Головний фокус підготовка регіону до зими та виконання плану стійкості. Працюємо над тим, щоб Сумщина мала необхідні ресурси резерви та підтримку", - заявив Корецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін повторно подав до Ради проєкт нового Митного кодексу. Що він передбачає?

Зустрічі з військовими та громадами

Прем’єр провів окрему зустріч із військовими. Під час неї обговорили потреби оборони та захист північного напрямку.

Він подякував захисникам за роботу та підтримку безпеки регіону.

Також Корецький зустрівся з представниками громад і відвідав соціальні об’єкти. Там обговорили основні проблеми та визначили першочергові рішення.

Нагадаємо, напередодні Корецький заявив, що уряд вимагає від міністерств та служб терміново надати звіти через незадовільне виконання планів стійкості.

Наразі плани стійкості регіонів виконані в середньому на 40%. Найкращі показники демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області.

Серед тих, хто відстає, названі Львівська, Івано-Франківська області та Київ.

Також читайте: Україна та Raytheon обговорили збільшення постачання ракет до Patriot перед зимою, - Корецький