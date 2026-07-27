Кабмін повторно подав до Ради проєкт нового Митного кодексу. Що він передбачає?

Кабінет Міністрів України повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу та подав його на розгляд до Верховної Ради.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Прем'єр-міністр наголосив, що цей документ є одним із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції України.

Трансформація кордону за євростандартами

За словами Корецького, Кабмін відновлює предметний діалог із народними депутатами щодо тексту документа та розраховує на ефективну роботу над кожною його нормою.

"Нова редакція Митного кодексу має забезпечити трансформацію української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка", – підкреслив Корецький.

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Чому документ подають повторно?

Нагадаємо, 28 травня Кабінет Міністрів схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка.

Для українського бізнесу це означає запровадження більш зрозумілих і передбачуваних правил, пришвидшену адаптацію до європейського ринку, спрощення логістичних процедур і розширення можливостей торгівлі з країнами ЄС.

Раніше урядовий законопроєкт №15295 вже був зареєстрований у парламенті, однак за законом вважався відкликаним у зв’язку з формуванням нового складу Кабміну.

Робота митниці

Раніше повідомлялося, що Державна митна служба України розпочинає процес атестації посадових осіб митних органів – обов'язкову одноразову комплексну перевірку кожного працівника для оцінки відповідності займаній посаді та антикорупційним стандартам європейського рівня в межах реформи митниці.

Нагадаємо, Міністерство фінансів працює над оновленою редакцією Митного кодексу, яка передбачає надання митним органам правоохоронних повноважень. У новій редакції документа планується закріпити норми, що дозволять митниці самостійно розслідувати правопорушення в межах своєї компетенції.

Наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12360 про зміни до Митного кодексу, який запроваджує оцінювання ефективності та результативності роботи митних органів.

Метою законодавчих змін є підвищення прозорості та підзвітності митної системи, вдосконалення управлінських процесів і усунення наявних недоліків.

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