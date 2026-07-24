Українські імпортери та експортери зможуть перевіряти класифікацію товарів за практикою ЄС

На порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" з'явився новий сервіс – пошук рішень Binding Tariff Information (BTI), які ухвалюють митні органи країн Євросоюзу.

Про це повідомляє Державна митна служба.

"Єдине вікно для міжнародної торгівлі" – це вебпортал Державної митної служби України для подання митних декларацій та документів в електронній формі, а також проходження видів офіційного контролю під час переміщення товарів через кордон.

Рішення BTI містять детальні описи товарів та обґрунтування їхньої класифікації.

Вони допомагають зрозуміти, за якими критеріями в ЄС визначають коди товарів, від яких залежать ставки мита та заходи нетарифного регулювання.

Binding Tariff Information (BTI) або обов’язкова тарифна інформація – це офіційне рішення митних органів Євросоюзу, яке юридично закріплює конкретний код товару за номенклатурою та є обов'язковим для виконання митницями країн ЄС.

Шукати рішення в новій базі можна за:

номером рішення та датою видачі;

країною ЄС, яка його ухвалила;

кодом товару (УКТ ЗЕД/Combined Nomenclature);

ключовими словами, характеристиками та властивостями товару.

Для кожного документа доступний опис товару, його код, обґрунтування класифікації та додаткові матеріали мовою оригіналу.

У Держмитслужбі зазначають, що новий сервіс допоможе імпортерам, експортерам та митним брокерам ще до початку поставок враховувати європейські підходи та уникати суперечок під час митного оформлення.

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Надходження до бюджету

За даними Держмитслужби, від початку 2026 року до державного бюджету надійшло 420,1 млрд грн митних платежів.

Водночас під час митного оформлення імпорту було надано пільги зі сплати митних платежів на 209,2 млрд грн (49,8% від загального обсягу надходжень).

Нагадаємо, у червні 2026 року до державного бюджету України надійшло 78,1 млрд грн митних платежів. Це стало найвищим місячним показником надходжень від митниці за весь період дії воєнного стану.

Цифровізація

Як повідомлялося, у другому кварталі 2026 року Україна розпочала використання NCTS Фази 6 у режимі Opt-In.

З моменту приєднання України до Конвенції вже оформлено понад 380,8 тис. декларацій.

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