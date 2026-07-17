В Україні запустили оцінку митної вартості товарів онлайн. Як скористатися?

Державна митна служба України на своєму порталі запровадила новий сервіс аналізу рівня митної вартості товарів.

Як повідомили в Держмитслужбі, в особистому кабінеті на порталі тепер працює сервіс "Аналіз рівня митної вартості товарів", який доступний за посиланням.

Функціонал сервісу

Новий сервіс дозволяє отримати статистичну інформацію про рівень митної вартості товарів, оформлення яких здійснювалося митними органами України, та проаналізувати її за допомогою наочного графіку розподілу

Так, для формування вибірки користувач може визначити:

код товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД);

період митного оформлення;

країну походження товару;

статус митного оформлення;

одиницю виміру вартості (за кілограм або за додаткову одиницю виміру якщо вона передбачена для відповідного товару);

фрагмент опису товару.

Окремо буде відображатися розподіл значень залежно від методу визначення митної вартості, що дозволить оцінити особливості формування митної вартості аналогічних товарів.

"Новий сервіс дозволяє учасникам зовнішньоекономічної діяльності ще до подання митної декларації оцінити діапазон митної вартості, характерний для аналогічних товарів, та врахувати результати такого аналізу під час підготовки документів до митного оформлення", – пояснили в Держмитслужбі.

Користь від сервісу

Використання сервісу, зокрема, сприятиме:

підвищенню прозорості митних процедур;

якіснішій підготовці документів для митного оформлення;

підвищенню передбачуваності результатів митного контролю для сумлінного бізнесу;

зменшенню кількості спірних питань під час контролю правильності визначення митної вартості.

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Робота митниці

Як повідомлялося, 17 липня 2026 року, починаючи з 09:00, у системі "єЧерга" стартувало тестування нового механізму визначення пріоритетності для вантажних транспортних засобів, які перетинають державний кордон.

Нагадаємо, підготовка до запуску електронної системи "єЧерга" для легкових автомобілів виходить на завершальний етап. Пілотний запуск сервісу планують здійснити влітку на двох пунктах пропуску.

Із 12 травня в системі "єЧерга" запрацювала нова функція – автоматична перевірка чинності міжнародного страхового сертифіката "Зелена картка".

Митні платежі

Також повідомлялося, що до державного бюджету України за червень цього року перерахували 78,1 млрд грн митних платежів, що є найвищим місячним показником за весь час дії воєнного стану в Україні. Це на 21,2 млрд грн, або 37,3%, більше показника червня 2025 року.

До державного бюджету України в травні цього року було перераховано 68,9 млрд грн митних платежів. Водночас, при митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на 32,8 млрд грн.

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