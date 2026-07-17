У "єЧерзі" запустили тестування пріоритетного проїзду для вантажівок через кордон

Дерегуляція

17 липня 2026 року, починаючи з 09:00, у системі "єЧерга" стартувало тестування нового механізму визначення пріоритетності для вантажних транспортних засобів, які перетинають державний кордон.

По це повідомила Державна митна служба.

Запровадження такого механізму для компаній зі статусом АЕО є черговим етапом розвитку системи митних спрощень та розширення переваг для сумлінного бізнесу.

Хто матиме перевагу

Однією з категорій, що матиме пріоритет під час формування електронної черги, стануть підприємства, які отримали статус авторизованого економічного оператора (АЕО).

Перевагу також надаватимуть перевезенням, що здійснюються із застосуванням транзитних декларацій Т1 або книжки МДП (TIR).

Перевірка наявності та чинності відповідних документів відбуватиметься автоматично завдяки інтеграції інформаційних систем Державної митної служби України із системою "єЧерга".

Деталі роботи системи

Новий механізм працюватиме за принципом співвідношення 3:5. Це означає, що після пропуску п'яти вантажівок без пріоритету через пункт пропуску проходитимуть три транспортні засоби, які мають право на пріоритетне оформлення.

Тестування нового функціоналу проводитиметься на всіх пунктах пропуску, де оформлюють вантажні транспортні засоби масою понад 3,5 тонни.

Наразі статус авторизованого економічного оператора в Україні мають 128 підприємств.

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Нагадаємо, підготовка до запуску електронної системи "єЧерга" для легкових автомобілів виходить на завершальний етап. Пілотний запуск сервісу планують здійснити влітку на двох пунктах пропуску.

Нагадаємо, з 12 травня в системі "єЧерга" запрацювала нова функція ‒ автоматична перевірка чинності міжнародного страхового сертифіката "Зелена картка".

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