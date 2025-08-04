Правила "єЧерги" змінили: Пріоритет – для швидкопсувних вантажів та ліміт на "бронювання про запас"

Уряд запроваджує нові правила функціонування системи "єЧерга" для вантажних перевізників.

Відповідні зміни передбачає наказ Міністерства розвитку громад та територій №1028 від 20 червня, який вже зареєстрований Мін’юстом, повідомляє пресслужба міністерства.

Серед основних змін:

пріоритет отримують фури зі швидкопсувними товарами, а також вантажівки з AEO-статусом, транзитною декларацією T1 чи книжкою Carnet TIR. Співвідношення в черзі: 1 AEO/T1/TIR зі швидкопсувним вантажем : 1 швидкопсувний вантаж : 1 AEO/T1/TIR : 5 звичайних фур;

отримують фури зі швидкопсувними товарами, а також вантажівки з AEO-статусом, транзитною декларацією T1 чи книжкою Carnet TIR. Співвідношення в черзі: автомобілі Сил безпеки та оборони України пропускатимуть позачергово;

посилення контролю для обмеження маніпуляцій – продовжити слот можна лише один раз на 60 днів для кожної вантажівки (на 4, 6, 8 або 10 годин). Двічі поспіль скасована або анульована система черга блокує авто на 14 днів;

продовжити слот можна лише для кожної вантажівки (на 4, 6, 8 або 10 годин). Двічі поспіль скасована або анульована система черга блокує авто на за внесення недостовірних даних чи перетин без реєстрації "єЧерга" також застосовує двотижневий "бан".

Дивіться також: "єЧерга": Кордон за онлайн-записом уже перетнули 2 мільйони разів. Які пункти пропуску найпопулярніші?

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, нові правила "враховують потреби бізнесу, забезпечують пріоритет критично важливих товарів і ще на крок наближають кордон до цифрового та прозорого управління".

Система "єЧерга" вже охоплює всі пункти пропуску для ліцензованих вантажівок і автобусів і з моменту запуску онлайн-записом скористалися понад 2,2 млн транспортних засобів, з них понад 200 тис. автобусів. Команда проєкту завершує технічні доопрацювання, щоб нові вимоги запрацювали в найближчі тижні.

Раніше повідомлялось, що пасажиропотік через український кордон за тиждень із 19 по 25 липня збільшився на 1,2% – до рекордних 753 тисяч осіб.